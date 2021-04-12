الجفاف يُعيد هاتفاً لصاحبه بعد عامٍ من فقدانه

شهد العام الماضي فقدان رجل يُدعى تشين لهاتفه المحمول، أثناء ممارسته رياضة التجديف في بحيرة صن مون.

وباءت المحاولات التي قام بها تشين لاستعادة هاتفه بالفشل، وذلك لأنّ الهاتف غرق ووصل لقاع البحيرة.

لكنّ الجفاف الشديد الذي شهدته تايوان هذا العام جعل بحيرة صن مون تجف، ليعثر أحد العمال أثناء سيره فيها على الهاتف في الوحل.

وقام العامل بالاتصال بتشين وأخبره بأنّ هاتفه المفقود أصبح معه، ليستعيد الرجل التايواني هاتفه بعد عامٍ كامل.

وقال تشين إنّ هاتفه كان يعمل، ولم يتعرض للأذى لأنّ غلافه كان ضد الماء.

الجدير بالذكر أنّ تايوان تشهد الجفاف الأسوأ منذ 56 عاماً، وهذا ما جعل بحيرة صن مون تشهد أدنى مستويات للمياه منذ حوالي 60 عاماً، ودفع السلطات التايوانية لفرض تقنين شديد على المياه.

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