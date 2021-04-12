بمعالج متطور.. فيفو تضيف فرداً جديداً لسلسلة Y20

أضافت شركة فيفو الصينية فرداً جديداً لعائلة Y20 أطلقت عليه Vivo Y20S (G).

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio G80 الحديث والمتطور ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللونين الأسود والأزرق وستُطلقه في الأسواق العالمية بسعر 205 دولارات أمريكية.

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