7 أطعمة تسبب الطفح الجلدي

الطفح الجلدي والشعور بالرغبة الشديدة في حك الجلد بقوة يظهر نتيجة الحساسية التي يولدها تناول أطعمة معينة.

ووفق دراسات طبية، توجد بعض البروتينات في هذه الأطعمة يتعرف عليها جهاز المناعة، فينتج أجساما مضادة لمواجهتها.

موقع “هيلث لاين”، كشف عن الأطعمة المسببة للطفح الجلدي، ونصح بالابتعاد عنها.

الصويا

(فول الصويا- زيت الصويا- جبن التوفو والميسو وغيرها).. تحتوي على بروتين الصويا، والذي يهاجمه جهاز المناعة لدى البعض مسببًا التهاب واحمرار الجلد والحكة.

الفول السوداني

أشهر أنواع الحساسية انتشارًا فقط، لكن أخطرها أيضًا، حيث تمتد تأثيراتها من الطفح الجلدي إلى ظهور تورم تحت الجلد والشعور بضيق في التنفس وصفير والشكوى من مشكلات في الهضم.

القمح

أثبتت الدراسات أن المصابين بحساسية القمح غالبًا ما يعانون من الربو أو الإكزيما أو الحساسية الموسمية، ويجب عليهم تجنب تناول الأطعمة التي يدخل القمح في صناعتها.

الحليب

وتحديدا حليب البقر.. عاني بعض الرضع والأطفال من حساسية نتيجة تناول الحليب والأطعمة المشتقة عنه.

البيض

يحتوي بياض البيض على عدد من البروتينات المسببة للحساسية، مثل الاوفوترانسفرين‏ والأوفوموسين.

الأسماك

تحتوي بعض الأسماك مثل التونة على بروتينات معينة تسبب الحساسية، منها البارفالبيومين، ومن ثم يؤدي تناولها إلى الشعور بالحكة وألم المعدة وارتفاع درجة حرارة الجسم.

المكسرات

تحتوي المكسرات على بروتينات الأولوسينات والفيسيلين والليجومين، والتي تسبب احمرار الجلد وانتفاخ الفم والشعور بالرغبة الشديدة في الحكة.

