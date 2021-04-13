بيرو تعلن عن اكتشاف نوع جديد من الضفادع في الأمازون

أفادت مجلة علمية، باكتشاف حيوان جديد في غابات الأمازون، غير مرصود مسبقًا على مستوى العالم، وذلك بعد أن أعلنت حكومة دولة بيرو عن اكتشافه اليوم.

وأوضحت مجلة “phys” العلمية إنه تم اكتشاف نوع جديد من الضفادع الجرابية في غابات الأمازون في بيرو، بعد تصريحات نشرتها الخدمة الحكومية للمناطق المحمية الطبيعية في البلاد، اليوم.

وتنتمي الأنواع الجديدة إلى فصيل “Gastrotheca” وهي تدخل ضمن الضفادع التي لا تتمتع بذيل وتنتشر في أكثر من منطقة في قارة أمريكا الجنوبية.

وأفادت حكومة بيرو: قدّمت محمية “كورديليرا دي كولان” كشفًا علميًا جديدًا، يتمثل في نوع جديد من الضفادع الجرابية يُرصد للمرة الأولى في هذه المنطقة المحمية بمنطقة الأمازون.

وجاء التوصل إلى هذا الحيوان أثناء دراسة المناطق الرطبة ومنطقة الغابات الجبلية في “كورديليراس دي كولان”، الواقعة شمالي بيرو قرب حدود إكوادور.

ومن سمات هذا الحيوان المكتشف أنه يتمتع بوجود جلد حبيبي سميك على الظهر، ولون ظهر أخضر، وقزحية فيروزية وبطن دون بقع أو نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية