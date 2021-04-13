مزايا في نظام الأندرويد يجب أن تتوفر تحديث iOS 15 القادم!

تحديث iOS 15 المنتظر سوف يتم الكشف عنه مطلع شهر يونيو المقبل حيث سيقام مؤتمر ابل للمطورين WWDC 2021. لا نعلم الكثير حول تحديث iOS 15 لكننا نأمل أن تقوم ابل باستهلام بعض المزايا من نظام الأندرويد في تحديثها المنتظر.

تحسين نظام الإشعارات

هذه من الأمور التي يتم الحديث عنها دوماً عند فتح النقاش حول التطلعات إلى تحديثات iOS الجديدة، وهي تحسين نظام الإشعارات.

في نظام الأندرويد يبدو نظام الإشعارات أفضل كثيراً مع بعض الخصائص المميزة مثل تجميع الإشعارات التي تتبع نفس التطبيق معاً، وإمكانية التفاعل مع بعض الإشعارات كالرد الذكي على الرسائل، وأيضاً ترتيب الإشعارات بحسب الأهمية بعكس نظام iOS حيث تبدو الإشعارات فوضوية وغير منظمة. نأمل أن تهتم ابل أكثر بنظام الإشعارات في تحديث iOS 15.

تقسيم الشاشة

مؤخراً بدأت ابل تهتم بخواص تعدد المهام على الشاشة وإمكانية عرض أكثر من تطبيق في آن واحد على الشاشة مع خاصية صورة في صورة Picture in Picture التي أتت مع تحديث iOS 14 الحالي.

يمكن لأبل أن تأخذ خطوة أخرى في دائرة تعدد المهام من خلال السماح مثلاً بتقسيم الشاشة إلى نصفين طولاً أو عرضاً وهي خاصية متوفرة على نظام الأندرويد وسوف تكون مفيدة خاصةً على هواتف الايفون ذات الشاشة الكبيرة.

دمج مساعد جوجل في النظام

مع تحديث iOS 14 سمحت ابل بتغيير المتصفح الافتراضي و أيضاً تغيير تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي فلما لا تسمح أيضاً بتغيير المساعد الشخصي؟

على الرغم من التحسينات المثيرة التي أضافتها ابل إلى المساعد الشخصي الخاص بها Siri إلا أنه يبدو متأخراً جداً مقارنة بمساعد جوجل Google Assistant.

يتوفر مساعد جوجل كتطبيق على متحر الآب ستور، وإذا تركت أبل للمستخدم الحرية في تغيير المساعد الشخصي الافتراضي الخاص به في نظام iOS 15 و iPadOS 15 سوف يكون ذلك أمر رائع.

خاصية الشاشة الدائمة Always On Display

خاصية الشاشة الدائمة Always On Display تتيح عرض معلومات على الشاشة حتى وإن كانت مقفلة مثل الوقت والتاريخ ونسبة شحن البطارية وبعض الإشعارات وحتى بعض الرسوم والأشكال.

يتم تطوير هذه الخاصية بحيث يكون استهلاكها لطاقة البطارية أقل ما يمكن، وتكون مناسبة أكثر لهواتف الايفون التي تعمل بشاشة من نوع OLED مثل سلسلة ايفون 12 وايفون 11 برو وايفون XS.

تحسين إدارة الملفات

منذ تقديم تطبيق الملفات Files على نظام iOS تحسنت كثيراً تجربة إدارة الملفات على الايفون والايباد، إلا أنها لا زالت ينقصها الكثير.

على متجر الآب ستور هناك العديد من تطبيقات إدارة الملفات المميزة والتي تحتوي على العديد من الأدوات والخيارات المتعددة وكذلك على نظام الأندرويد. مع تحديث iOS 15 نأمل أن تركز ابل أكثر على هذا الجانب.

تحسين الويدجت

إضافة الويدجت “التطبيقات المصغرة” إلى تحديث iOS 14 كان أمراً مميزاً سمح للمستخدم بتخصيص الشاشة الرئيسية بصورة أكبر.

الويدجت في تحديث iOS 14 تبدو أفضل من الناحية الشكلية لكنها ساكنة، أي تعرض المحتوى فقط دون أن يتفاعل معها المستخدم كما في نظام الأندرويد، مع تحديث iOS 15 قد يتغير ذلك.

ما المزايا الموجودة في نظام الأندرويد وتود رؤيتها في تحديث iOS 15 القادم؟ أخبرنا عبر التعليقات