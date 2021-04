تشيلي: الطحالب السامة تتسبب بنفوق آلاف الأطنان من أسماك السلمون

هيئة مصايد الأسماك في تشيلي، ذكرت يوم الخميس أن أكثر من 4200 طن من سمك السلمون نفقوا نتيجة الطحالب السامة في الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية.

وتعد هذه الواقعة، أحدث مجزرة جماعية يتم تسجيلها في ثاني أكبر منتج للسلمون في العالم.

وبحسب المعنيين، يعود السبب إلى انتشار هذه النباتات المائية في شكل يخرج عن نطاق السيطرة، وتؤدي إلى تقليل نسبة الأكسجين في الماء مما يؤدي إلى اختناق السلمون.

عندما تنمو هذه النباتات المائية في شكل يخرج عن نطاق السيطرة، تتسبب في تأثيرات سامة على السمك

في العام 2016، تسببت هذه الظاهرة بنفوق آلاف الأطنان من أسماك السلمون.

هذا وتضررت حوالي 18 مزرعة سلمون في جنوب تشيلي، تنتج نحو 26% من أسماك السلمون في العالم.

وتعتبر منظمة السلام الأخضر”غرينبيس”، أن سبب نفوق هذه الأسماك يعود للتلوث الناجم عن تربية السلمون بينما يلقي العاملون في المكان باللوم على تغير المناخ.

وقال ﻣﺎورﻳﺴﻴﻮ ﺳﻴﺒﺎﻳﻮس اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ “ﻏﺮﻳﻨﺒﻴﺲ، إنه “لا يمكننا أن ننكر أن هذا النوع من الأزمات يتطور بسبب تأثير التلوث الناتج عن تربية السلمون”. وفقا لموقع يورونيوز.

