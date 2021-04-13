أفضل تطبيقات قياس سرعة الإنترنت على هاتفك الاندرويد

هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا للبحث عن أفضل تطبيقات قياس سرعة الإنترنت من على متجر جوجل بلاي. فإذا كنت تلاحظ عدم استقرار اتصالك بالإنترنت خلال الآونة الماضية أو لا تستطيع الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب، فقد حان الوقت لقياس سرعة الإنترنت حتى تتأكد من أنك تحصل على ما تدفع من أجله لمزود الخدمة (شبكة الإنترنت)

ولكن دعونا نسلط الضوء على ثلاثة نقاط في غاية الأهمية. بادئ ذي بدء، من المتوقع أن تختلف النتيجة من تطبيق لآخر، ولذلك من الأفضل تجربة أكثر من تطبيق واحد. ثانياً ينبغي عدم استخدام الإنترنت في التحميل أو تنزيل ملفات أو مشاهدة أي مقاطع فيديو أثناء الاختبار لأن جميع هذه التحميلات تؤثر على سرعة الإنترنت أثناء فترة الاختبار. ثالثاً وبما أننا سوف نعتمد على الهاتف فهذه الاختبارات تعتمد على قياس سرعة الإنترنت عن طريق اتصال الواي فاي، وبالتالي فهي قد تكون أقل من السرعة التي يمكنك الحصول عليها من اتصال الإيثرنت.

1- Meteor by OpenSignal

تطبيق Meteor هو تطبيق رائع ويستحق التجربة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ليس فقط لكونه قادر على اختبار سرعة الإنترنت فحسب، وإنما بسبب المعلومات الإضافية التي تود أن تعرفها. أولاً التطبيق يدعم اللغة العربية ويمتاز بواجهة بسيطة بديهية للغاية، فقد قم بالنقر على الدائرة العريضة في منتصف الصفحة المسماة “بدأ الاختبار”.

سوف يعطي لك التطبيق النتائج في غضون لحظات، هذه النتائج تشتمل على سرعة التنزيل Download، سرعة الرفع Upload، وزمن البينج Ping. والأهم من كل هذا أنه سيخبرك ما هي جودة السرعة لديك ما إذا كانت سيئة أو جيدة جداً. بعد ذلك هو يخبرك ما هي جودة اتصالك مع أكثر التطبيقات المستخدمة.

السعر : مجاني

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2- SpeedTest Master

SpeedTest Master هو اسم على مسمى لكونه قادر على اختبار سرعة وأداء شبكة الإنترنت لديك بنقرة زر واحدة. إذا كنت تريد اختبار سرعة اتصال بيانات الجوال 3G أو 4G أو 5G يمكنك ذلك أيضاً بسهولة. التطبيق غني بالعديد من المزايا الرائعة، بجانب ميزة قياس سرعة الإنترنت واختبار قوة إشارة الواي فاي، فهو قادر على الكشف عن جميع المتصلين بشبكة الإنترنت لديك.

بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على مدير استهلاك البيانات الذي يراقب استخدام بيانات هاتفك المحمول. يمكنه الاحتفاظ بسجل الاختبارات لكي تتحقق من سرعة الإنترنت في أوقات مختلفة من اليوم وقياس الفرق بنفسك. في الحقيقة هو تطبيق مميز ومجاني وننصح بتجربته والأفضل من كل هذا أنه يدعم أيضاً اللغة العربية.

السعر : مجاني

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3- Speedtest by Ookla

هو أشهر تطبيق لقياس سرعة الإنترنت على متجر جوجل بلاي، في الواقع، يمكنك الاعتماد عليه لقياس سرعة الإنترنت على أي نظام تشغيل. وعلى الرغم أنه قادر على قياس سرعة الإنترنت بدقة شديدة ومجاني تماماً ولكن الجانب السلبي الوحيد فيه أنه يحتوي على إعلانات.

ولكن يمكنك التخلص منها مقابل اشتراك شهري زهيد جداً. إذا كنت تنتظر من التطبيق أكثر من ذلك، فإليك المزيد. يمكنك الاعتماد على Speedtest من أجل تشفير اتصالك بالإنترنت بفضل ميزة الشبكة الخاصة الافتراضية VPN المدمجة والمجانية أيضاً. بكل تأكيد هو تطبيق رائع لأي هاتف أندرويد، ولكنه متوفر على جميع أنظمة التشغيل الأخرى أيضاً.

السعر : مجاني

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4- Fast by Netflix

كل شيء رائع في تطبيق FAST Speed Test المطور من قِبل Netflix. التطبيق خالي من الإعلانات وبسيط وحجمه خفيف للغاية ويعمل بشكل تلقائي بمجرد التشغيل. ولكن يمكنك النقر فوق زر المزيد لمعرفة المزيد من المعلومات حول سرعة التنزيل والتحميل وتأخر زمن الاستجابة. التطبيق مجاني بالكامل وننصحكم بتجربته.

السعر : مجاني

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5- Speed Test WiFi Analyzer EXPERT – analiti

Analiti هو تطبيق شامل، ليس فقط من أجل اختبار وقياس سرعة الإنترنت، وإنما من أجل تحليل جميع بيانات الشبكة وإشارة الواي فاي لديك لكي تتمكن من تحديد والكشف عن المشاكل. أفضل جزء في التطبيق هو تحليل مستوى التغطية والذي يتيح لك القدرة على اختبار سرعة الإنترنت في أماكن مختلفة داخل منزلك لكي تعرف ما هي أفضل نقطة وصول للإنترنت وما هي أفضل قناة Wi-Fi يمكنك الاعتماد عليها. التطبيق متطور ويحتوي على العديد من المزايا اللطيفة والتي تستحق التجربة، مجاني ولكنه يحتوي على الإعلانات والتي يمكنك التخلص منها مع الإصدار المدفوع.

السعر : مجاني

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6- nPerf

تطبيق احترافي لا يهتم بقياس سرعة التحميل والرفع فحسب، وإنما يوضح معدل البت وزمن الكمون والقدرة على مقارنة نتائجك مع مستخدمين آخرين. من خلال القائمة العليا تستطيع اختبار سرعة التنزيل أو سرعة تصفح الإنترنت وتحميل المواقع أو سرعة تدفق الفيديو. مجموعة رائعة وشاملة من الاختبار الجيدة التي تستحق التجربة.

السعر : مجاني

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7- Simple Speedcheck

Simple Speedcheck تطبيق مميز ويفضله الجميع ويحصل على تقييم عالي على متجر جوجل بلاي لأسباب عديدة. فهو خفيف جداً ويعمل ببساطة شديدة بمجرد التشغيل ويحتوي على قوائم توضح كل شيء خاص بشبكة الإنترنت لديك. يمتاز بواجهة مستخدم سهلة ونظيفة وقادر على قياس سرعة الإنترنت لأي شبكة اتصال وتسجيل النتائج لكي تتمكن من العودة إليها لاحقاً أثناء إجراء العديد من الاختبارات وتحديد نسبة الفرق. هو تطبيق مثالي وشامل ويمكنك الاكتفاء به بكل تأكيد.

السعر : مجاني

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8- Speed Test Master Lite

تطبيق مجاني 100% بدون أي إضافات أو إعلانات وحجمه خفيف جداً أقل من 3 ميجابايت. يمكنك التحقق من أداء شبكة الإنترنت لديك من خلاله بسهولة شديدة. بنقرة زر واحدة سوف يعمل التطبيق على اختبار سرعة الإنترنت لديك ومدى جودة الاتصال بخوادم مختلفة من جميع أنحاء العالم، وسيقدم لك النتيجة النهائية في غضون 30 ثانية فقط. يمكنك اختبار سرعة التنزيل والتحميل وزمن انتقال الـ Ping سواء لشبكة الواي فاي أو اتصال بيانات الجوال.

السعر : مجاني