تعرّفوا على قصة فانوس رمضان

يعدّ فانوس رمضان من أشهر مظاهر شهر رمضان المبارك، حيث يقوم المسلمون باستخدامه في زينة شهر رمضان.

ويعتبر المصريون أول من استخدم الفانوس في شهر رمضان المبارك، وذلك عندما خرجوا حاملين الفوانيس الملونة من أجل استقبال الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، الذي وصل مصر في منتصف شهر رمضان المبارك؛ ليصبح الفانوس بعدها مظهرًا من مظاهر الاحتفال برمضان.

واعتاد المصريون على الخروج للالتماس خلال الشهر الفضيل، وهم يحملون الفوانيس الملونة، وينشدون الأغاني الدينية المرتبطة بشهر رمضان.

ومن الأسباب التي جعلت الفانوس من أهم مظاهر شهر رمضان؛ رغبة أحد الخلفاء الفاطميين في جعل شوارع القاهرة مضاءة في رمضان، حيث طلب من شيوخ المساجد تعليق الفوانيس على أبواب المساجد، وإضاءتها بالشموع.

وبعد ذلك انتشر الفانوس في عدد كبير من الدول الإسلامية، وأصبح رمزًا من رموز البهجة والسعادة المرتبطة بشهر الصوم.

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