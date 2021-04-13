لحنٌ موسيقي مُستوحى من خيوط العنكبوت.. ما القصّة؟

نجح عدد من العلماء الأمريكيين التابعين لمعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، في إعداد مقطع موسيقي، بالاعتماد فقط على خيوط شبكة العنكبوت، واصفين هذا المقطع بأنه “لحن القيثارة”.

وتواصلت محاولات الدكتور الأمريكي ماركوس بولير، الشغوف بمجال الموسيقى، في محاولة الخروج بقطع موسيقية وألحان مستمّدة من عناصر في الطبيعة.

وذكر موقع “eurekalert” أن هذا العالم تمكّن، بمعاونة عدد مع زملائه، من إجراء عملية مسح لشبكة عنكبوت طبيعية بواسطة الليزر، حيث استطاعوا رصد اهتزازات الشبكة الصادرة عن حركة العناكب.

وبعدما قام الباحثون بتسجيل مقاطع عرضية ثنائية الأبعاد، اعتمدوا على خوارزميات الحاسوب لإعادة إنشاء شبكة ثلاثية الأبعاد.

وتواصلت المحاولة من خلال تخصيص ترددات صوتية مختلفة لخيوط الشبكة، وبعد النجاح في تدشين علامات، قام العلماء بدمجها ضمن أنماط لتحويلها إلى قطع موسيقية.

وقال “بولير”: شبكات العنكبوت قد تكون مصدرا جديدا للإبداع الموسيقي وهي تجربة تختلف كليًا عما عرفه البشر في السابق.

وقد قام عدد من الخبراء بتصنيع آلة تشبه القيثارة، لعزف هذه القطعة الموسيقية المستوحاة من نسيج العنكبوت في العروض الحية حول العالم.

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