الصين تعتمد أول إشارة مرور للإبل في العالم

أعلنت الحكومة الصينية عن تركيب أول إشارة مرور للإبل في العالم، وسط الصحراء، في جبل مينغشا في دونهوانغ قانسو.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الشعب اليومية”؛ تهدف هذه الإشارة إلى توجيه رعاة الجمال في الاتجاهات المختلفة بصورة منظّمة، بناءً على الأرصفة وممرات السيارات وتقاطع الطرق.

ومن المقرر توقف الإبل عند الإشارة الحمراء، على أن يسمح لها بقطع الطريق عند ظهور الإشارة الخضراء.

وتكمن أهمية هذا التطور الجديد في أنه يعطي جاذبية جديدة على المستوى السياحي، حيث سيلاحظ السائحون وزوار البلد مدى “التزام” الإبل بقوانين المرور.

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