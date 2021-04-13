جميعنا قد لاحظ النجاح الكبير الذي حققه هاتف جالكسي S20 FE، والذي فاق الإصدار السابق منه وهو جالكسي S10 لايت بفارق كبير، واليوم بدأت المعلومات في الظهور حول هاتف Galaxy S21 FE، والذي سيأتي لخلافة هذا الهاتف المفضل مع تحسينات وإضافات عديدة.

تسريب تصميم ومواصفات هاتف Galaxy S21 FE المنتظر

ها هو تصميم الهاتف يظهر في الصور أعلاه وأسفله، وكما نلاحظ فالهاتف يحمل تصميم سلسلة جالكسي S21 نفسها، وهي في حد ذاتها ميزة نظرًا لأن هذا التصميم حقًا مميز! إلى جانب ذلك، سيأتي الهاتف بألوان مميزة منها الأزرق، لكن الخبر السيء هو أن موعد توفر هذا الهاتف بعيد نسبيًا، حيث سيأتي في 19 أغسطس طبقًا للتسريبات.

التسريب يأتي لنا من المسرب OnLeaks، لذلك يمكننا أن نضع الكثير من الثقة حوله! وطبقًا لما عرفناه، فالهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.4 بوصة وهي التي ستكون من نوع أموليد ومع تردد 120 هيرتز أيضًا.

سيقدّم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات طبقًا للتقارير الأحدث، إلى جانب خيارات مختلفة من الذواكر تصل إلى 8 / 265 جيجابايت، وذلك بالألوان الأبيض، الوردي، الفضي والرمادي، وبخصوص التسعير فالمعلومات المتاحة حاليًا تقترح قدوم هذا الهاتف بسعر 699 دولار أمريكي.

من المتوقع لهذا الهاتف أن يحقق نجاح كبير، خصوصًا أن التقارير تفيد بأن سامسونج ستستخدم فيه معالج سنابدراجون رائد، لكن حتى الآن لا نعرف تفاصيل أخرى، هذا بالإضافة إلى أن تسعير الهاتف قد يبدو غير موفقًا.