تطبيقات رمضان للايفون والايباد (1) – عروض يومية وتطبيقات مجانية لوقت محدود!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية لهواتف الايفون وأجهزة الايباد، والتي سوف ننشرها بصورة دورية يومية على مدار شهر رمضان المبارك حيث سنقدم لك العديد من العروض والتطبيقات المدفوعة المتاحة التي يمكنك تحميلها مجاناً.

تطبيق مسلم برو

واحد من التطبيقات الرمضانية الشاملة ويحتوي على العديد من المزايا التي لا غنى عنها خلال شهر رمضان مثل التنبيه بأوقات الصلاة وعرض القبلة وأوقات الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان وكذلك قراءة القرءان والاستماع له وغيرها من المزايا المخصصة لشهر رمضان كالتخطيط لختم القرءان.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Sortify لترتيب يومك

هو تطبيق يساعدك على ترتيب يومك خلال شهر رمضان من خلال إعداد قوائم بالأشياء التي تود فعلها وكتابة الخواطر والمذكرات الشخصية وتنبيهك بالمهام التي تود القيام بها، وغير ذلك من المزايا الأخرى. السعر الأصلي للتطبيق هو 0.99$

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Colorize تلوين الصور القديمة

هو تطبيق يتيح لك تلوين الصور القديمة التي لديك، فإذا كانت لديك صور بالأبيض والأسود يمكنك لهذا التطبيق أن يحولها إلى صورة ملونة بضغطة زر فقط وبدون تدخل منك! السعر الأصلي للتطبيق 4.99$

السعر : مجاني لفترة محدودة