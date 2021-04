سعر 10 أشياء عندما تم إطلاقها لأول مرة.. وكيف أصبحت الآن

هل تخيلت يومًا كم كان سعر أول كاميرا أنتجتها شركة كوداك العالمية، أو أول سيارة، إليكم سعر 10 أشياء عندما تم انتاجها لأول مرة وسعرها في الوقت الحالي.

كاميرا كوداك:

قبل عام 1888 كان التصوير الفوتوغرافي عملية معقدة تتطلب خبرة فنية وكيميائية، لكن جورج إيستمان غير هذا المفهوم إلى الأبد، عندما قدم أول كاميرا مربعة الشكل وكانت بسعر 25 دولارًا أمريكيًا، ولا تزال كوداك تصنع كاميرا إلى يومنا هذا ومنها ما سعره 150 دولار.

السيارات:

على الرغم من أن كارل بنز مخترع أول سيارة تعمل بالبنزين في ألمانيا، إلا أن أول سيارة أتيحت لعامة الناس كانت Ford Model T عندما أطلقها هنري فورد في 1905 وتم بيعها بمبلغ 850 دولار، هذا المبلغ أعلى بقليل من متوسط دخل العامل الأمريكي في ذلك الوقت، اليوم يبدأ سعر Ford Fiesta من 14 ألف دولار.

تذكرة الطائرة:

تذكرة الطائرة: في عام 1994 باعت شركة سانت بطرسبرج بالمزاد تذكرة لأول رحلة تجارية، وفاز بها رئيس بلدية سان بطرسبرج أبرام فيل، دفع 400 دولار مقابل ركوب الطائرة لمدة 23 دقيقة عبر خليج تامبا، اليوم يمكن ركوب طائرة هليكوبتر وعبور خليج تامبا مقابل 39 دولار فقط.

وجبة ماكدونالدز:

بدأ ماكدونالدز كمطعم متواضع للهامبرجر في كاليفورنيا في عام 1948، في ذلك الوقت كان يمكن الحصول على وجبة مقابل 15 سنتًا فقط، في هذه الأيام أقل مشروب في ماكدونالدز يكلف 1 دولار.

تلفزيون ملون:

كان سباق تطوير أجهزة التلفاز مكثفًا في القرن الماضي، وفي عام 1954 قدمت شركة RCA أول تلفزيون ملون للسوق بسعر 1000 دولار، أما اليوم فإن تلفاز RCA المتطور مقاس 65 بوصة سيكلفك حوالي 700 دولار.

آبل ماكنتوش:

تم اختراع أجهزة الكمبيوتر بحلول ستينيات القرن الماضي، وفي عام 1984 كشف ستيف جوبز النقاب عن أول جهاز آبل ماكنتوش بشاشة مقاس 9 بوصة، وفي ذلك الوقت كان ثمنه 2500 دولار، اليوم iMac يكلف 1099 دولار.

أجهزة الألعاب المنزلية:

تغيرت صناعة ألعاب الفيديو إلى الأبد بدءًا من عام 1972 عندما تم إصدار Magnavox Odyssey ، مما أتاح لعشاق ألعاب الفيديو خيار الاتصال بأجهزة التلفزيون واللعب، كانت تكلفة هذا الجهاز 99 دولارًا في ذلك الوقت، أما الآن فسوف يكلفك جهاز نينتندو سويتش 299 دولار.

جهاز لابتوب:

اخترع اليابانيون أول جهاز لابتوب، Epson HX-20 في عام 1981 وفي غضون عامين أصبح تجاريًا مقابل 795 دولار، الآن هناك بعض أجهزة اللابتوب التي تبدأ من 200 دولار.

هاتف محمول:

شيء أصبحنا لا نستغني عنه في يومنا الحالي، لكن أول هاتف محمول تم استخدامه تجاريًا كان في عام 1983 وفقًا لتقرير من مجلة Time الأمريكية، وفي ذلك الوقت كانت تكلفته 3995 دولار، الآن هناك هواتف محمولة ذكية بأقل من 100 دولار.

آي بود:

عندما أطلقت آبل أول جهاز iPod في 2001 وعدت الشركة المستخدمين بأن يكون في جيبهم 100 ألف أغنية مقابل 399 دولار، اليوم يبلغ ثمن الجيل السابع من iPod يصل إلى 199 دولار.

