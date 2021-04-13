عادات وتقاليد غريبة لبعض الشعوب في رمضان

تحتفل الأمة الإسلامية في كافة أنحاء العالم بقدوم شهر رمضان المبارك، وتختلف هذه الاحتفالات من بلدٍ لآخر بحسب العادات والتقاليد المتبعة فيه، والتي لا يخلو بعضها من الغرابة.

ومن خلال ما يلي سنقوم بجولة في عددٍ من الدول الإسلامية، لنتعرف من خلالها على كيفية استقبال شهر الصوم فيها:

1- تركيا.. تقوم الجدّات والنساء بإطلاق الزغاريد عند ثبوت شهر رمضان تعبيراً منهم عن السعادة والفرح بدخول الشهر الفضيل.

2- باكستان.. يقام احتفال خاص بالشخص الذي يصوم للمرة الأولى، حيث يزّف وكأنّه عريس، ويقام له احتفال يرتدي فيه غطاء ذهبي على رأسه.

3- ماليزيا.. تقوم النساء بالطواف بين المنازل ما بين الإفطار والسحور لقراءة القرآن، كما يقوم سكان المناطق الريفية بالإفطار بشكلٍ جماعي.

4- موريتانيا.. يقوم الرجال بحلق شعرهم قبل رمضان بأيام لينمو مع أيام الشهر، ويطلقون عليه شعر رمضان، كما يتم تأجيل حفل الزفاف لأيام الشهر الفضيل.

5- أوغندا.. اعتاد سكان على الصوم لمدة 12 ساعة يومياً منذ دخول الإسلام إليها، وذلك لتساوي الليل والنهار فيها بسبب وقوعها على خط الاستواء.

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