تعرفوا على أطول وأقصر ساعات الصيام.. ماذا عن ليبيا؟

تختلف ساعات الصيام بين الدول العالمية باختلاف مواقعها، حيث تحظى بعض الدول الواقعة في شمال الكرة الأرضية بعدد طويل من ساعات الصيام، في حين لا يزيد صيام عدة عدول تقع في النصف الجنوبي عن 12 ساعة.

وبشكل عام فإنّ عدد ساعات الصيام في البلدان العربية يتراوح ما بين 13 و 16 ساعة.

وحظيت فنلندا هذا العام بلقب الأطول من حيث عدد ساعات الصيام، لأنّ النهار يدوم فيها ل23 ساعة و5 دقائق، وتلاها عدد من الدول الاسكندنافية المجاورة لها، من ثم جاء روسيا بعدد ساعات صيام يصل ل20 ساعة و45 دقيقة.

في حين ستكون عدد ساعات الصيام في الأرجنتين الأقصر في العالم ب12 ساعة و23 دقيقة، تلتها التشيلي ب12 ساعة و41 دقيقة، ثم أستراليا ب12 ساعة و59 دقيقة.

وفي المنطقة العربية ستكون دول المغرب العربي على موعد أطول ساعات الصيام بحوالي 16 ساعة.

وبالنسبة لليبيا تبدأ بعدد ساعات صوم يصل إلى 14 ساعة و26 دقيقة، وتنتهي ب15 ساعة و26 دقيقة.

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