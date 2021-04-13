مؤتمر ابل القادم يوم 20 إبريل المقبل – وهذه أبرز التوقعات!

أعلنت ابل رسمياً أنها سوف تعقد مؤتمراً صحفياً يوم 20 إبريل المقبل على مسرح ستيف جوبز في مقر ابل Apple Park الواقع في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

مؤتمر ابل يحمل اسم Spring Loaded مما يوحى أن ابل قد تكشف عن مجموعة من الأجهزة لإطلاقها خلال موسم الربيع القادم. المؤتمر سوف يكون افتراضياً وسيتم بثه عبر الإنترنت دون حضور صحفيين. بجانب الأجهزة المحتملة، سوف يتم إطلاق تحديثات جديدة فرعية لأجهزة ابل مثل تحديث iOS 14.5.

أجهزة ايباد برو جديدة

أبرز ما سيكون حاضراً خلال المؤتمر ستكون أجهزة ايباد برو الجديدة إصدار 2021 بحسب ما رجحت مصادر أخرى في وقت سابق.

أجهزة الايباد برو هذا العام سوف تشهد تطوراً على عدة مستويات منها تغيير التصميم وإصافة دعم شبكات الجيل الخامس 5G وكذلك الاعتماد على شاشة من نوع جديد Mini LED الأكثر سطوعاً والأفضل في دقة الألوان والأقل في استهلاك الطاقة.

أيضاً قد تعلن ابل عن إصدار جديد من الايباد ميني iPad Mini 6 بحواف شاشة أقل تسمح بزيادة قياس الشاشة إلى 9 إنش مع الحفاظ على نفس الحجم الصغير.

أسعار أجهزة الايباد من المتوقع أن تبقى على حالها دون أي زيادة على أن تحل محل الإصدارات الأقدم في الأسواق.

جهاز AirTags

جهاز واحد آخر أيضاً سوف يكون جهاز تتبع المقنيات AirTags والذي سيعمل عبر البلوتوث وتطبيق Find My، وهو عبارة عن جهاز صغير يوضع مع المقنيات الشخصية كالمفاتيح والحقائب والمحافظ للوصول إليها عند ضياعها، وسيكون بسعر منخفض في حدود 30 دولاراً أمريكياً بحسب ما جاء في التسريبات السابقة.

الجيل الثالث من سماعات AirPods

أبل أيضاً من المحتمل أن تكشف عن الجيل الثالث من سماعات آيربودز AirPods 3 مع تصميم يشبه سماعات AirPods Pro وتحسينات في الأداء وعمر البطارية.

ابل أيضاً سوف تعقد مؤتمراً آخر في مطلع شهر يونيو وهو مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2021 والذي سيتم الكشف فيه عن التحديثات السنوية الكبرى لأجهزة ابل.