الصحة العالمية تطالب دول العالم بوقف بيع الحيوانات البرية الحية في الأسواق

طالبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، دول العالم بوقف بيع الحيوانات البرية الحية “الثدييات الحية” في أسواق الحيوانات؛ لأنها تعد مصدرا لأكثر من 70% من كل الأمراض المعدية الناشئة لدى الإنسان، الناجم معظمها عن فيروسات جديدة.

وقالت المنظمة، في بيان مشترك مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن بيع هذه الحيوانات في الأسواق يهدد بانتقال أمراض معدية جديدة إلى الإنسان.

وفي سياق متصل أوضحت المنظمة أن فيروس كورونا حل في المرتبة الثانية في الفيروسات التي لديها إمكانية قوية للانتقال من الحيوانات إلى البشر، فيما يحل فيروس “لاسا” في المرتبة الأولى، و”إيبولا” ثالثا.

وأشارت المنظمة إلى أن انتقال عدوى كورونا إلى الإنسان من الحيوان هي من أكثر الفرضيات التي رجحها خبراء كلفتهم الأمم المتحدة؛ للتحقق من منشأ الفيروس.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية استبعدت، في مارس الماضي، أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر صيني، إلا أنها لم تستبعد انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان، واعتبرتها فرضية “محتملة إلى محتملة جدا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية