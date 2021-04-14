يمكن للمخترقين أن يوقفوا حسابك على واتساب باستخدام رقم هاتفك فقط! إليك التفاصيل

تطبيق واتساب لازال هو تطبيق الدردشة والمحادثة الأشهر عالميًا والأكثر أهمية، وهذا بالرغم من أنه تطبيق ضعيف مقارنةً بمنافس ببدائل مثل تيليجرام! وعلى كل حال، المستخدمين مستمرين في الاعتماد عليه حتى بعد سياسة خصوصيته الغريبة! واليوم يظهر تهديد جديد على أي حساب واتساب.

إيقاف حساب واتساب باستخدام الرقم فقط

بكل بساطة، هذه الثغرة تسمح للمخترقين أو حتى الأشخاص العاديين أن يمنعوك من استخدام حسابك على واتساب! وهذا فقط باستخدام رقم هاتفك، وهي معلومة يسهل الحصول عليها من أي شخص بدون شك! ولكي تتم تلك العملية فكل ما يحتاج الطرف الآخر لفعله هو تنصيب تطبيق واتساب ومن ثم محاولة فتح حسابك برقم هاتفك.

نظرًا لأنك في واقع الحال لا تمتلك هاتف الشخص الذي تريد إيذاؤه هذا فأنت ستقوم بإدخال الرقم ومن ثم سيتطلب منك واتساب إدخال رمز التفعيل، وأنت لا تملك هذا الرمز بالطبع، لذلك سيكون عليك أن تستمر في التجربة حتى يخبرك واتساب بأنه تم إيقاف إمكانية تسجيل الدخول لمدة 12 ساعة نظرًا لكثرة محاولاتك.

بعد الخطوة السابقة، يقوم الشخص الذي يحاول إغلاق الحساب الخاص بك بالتواصل مع واتساب عبر البريد الإلكتروني ويخبرهم أنه صاحب رقمك وأن هاتفه قد ضاع، وبالتالي يقوم واتساب بشكل تلقائي بإيقاف عمل الحساب.

بعد مرور 12 ساعة سيكون بإمكانك معاودة تسجيل الدخول بشكل طبيعي، وهنا يمكن لذاك الشخص أن يكرر الخطوة مرارًا وتكرارًا، وطبقًا لبعض التقراير فمع مرور الوقت واتساب قد تحجب الخدمة من على رقمك تمامًا نظرًا لأنه سيكون مرتبط بعمليات مريبة مستمرة!

بطبيعة الحال لا توجد طريقة لتجنب أو علاج هذه الثغرة، لكن لا تقلٌ، فالحديث عنها قد انتشر في جميع المواقع المتخصصة، لذلك يمكنك أن تتوقع حلها من طرف واتساب خلال ساعات أو أيام على الأكثر.

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