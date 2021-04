استشاري تغذية حذر من تناول بعض الأكلات في السحور ثم النوم بعد ذلك مباشرة، مؤكدًا أن ذلك سوف يسبب سوء هضم ومشكلة في الجهاز الهضمي.

وقال استشاري التغذية العلاجية، الدكتور رامي صلاح، في تصريحات إعلامية على شاشة “DMC”، إن “تناول الفول أو البيض في وجبة السحور ثم النوم بعدها مباشرة سوف يسبب سوء هضم ومشكلة في الجهاز الهضمي”.

وأضاف صلاح، أن “هناك نوعين من الصائمين، أولهما من يتناول وجبة السحور ثم ينام بعدها، فعليه أن يضمن وجبة السحور التي يتناولها زبادي وفاكهة، ومن المفضل أن تكون بطيخا، لأنها تتضمن كمية من السوائل، والكنتالوب”.

وأوضح استشاري التغذية، أن “تناول الزبادي في فترة السحور سوف يساعد الصائم على عدم الشعور بالعطش حتى فترة الظهيرة، ويساعد في عدم حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي”.

وقال إن “هناك نوعا من الصائمين يتناول وجبة السحور ثم يذهب إلى عمله فيجب أن يتناول مقدارا من البروتين، مثل الفول أو البيض بشرط عدم الجمع بينهما حتى لا يتعرض الصائم إلى مشكلة في الهضم خلال يومه”، مؤكدا أنه “يمكن تناول الجبن الخفيق في السحور مع الفول أو البيض”.

وطالب استشاري التغذية الصائمين بضرورة شرب كميات كبيرة من المياه على فترات بين وجبتي الإفطار والسحور، مؤكدا أن “وجبة السحور لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار في شهر رمضان”.

أهمية وجبة السحور في رمضان.. أغذية ممنوعة وأخرى ضرورية#السفيرة_عزيزة pic.twitter.com/uUJQpHVzGJ — dmctv (@dmctv) April 11, 2021

The post احذر هذه الأكلات في السحور appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا