علينا أن نكون صادقين معكم، عملية اختيار أفضل تطبيقات VPN المدفوعة عملية صعبة ومعقدة وتتوقف بناءً على عدة جوانب من بينها سعر الخدمة وجودتها وقدرتها على حماية الخصوصية في أصعب الظروف وغيرها من الأمور الأخرى، فما بالكم إذا حاولنا الحديث عن التطبيقات المجانية؟

تطبيقات VPN المجانية مجازفة كبيرة، ولكننا مُضطرين عليها، نظراً لأن هناك العديد من بيننا في القطر العربي الذين لا يفضلون الدفع مقابل هذا النوع من الخدمات. في هذه الحالة، لا داعي للقلق، سوف نرشدكم إلى الطريق الصحيح ونضع بين أيديكم أفضل تطبيقات VPN المجانية للأندرويد الموثوقة والتي تستحق الاعتماد عليها.

ولكن قبل ذلك، ربما أحدكم يتساءل، ما هي الفائدة من استخدام تطبيق VPN على هاتفي الأندرويد؟ ولذلك، سوف نتناول معكم مجموعة من النقاط التي تودون سماعها باختصار شديد وبكل وضوح، وبعد ذلك لدينا قائمة ببعض منها التي نوصيكم بتجربتها.

ما هي أفضل تطبيقات VPN؟

نعلم أنكم تعلمون ما هي تطبيقات VPNs، ولكن دعونا نلقي الضوء عليها سريعاً لمن لا يعلم عنها. VPN هي اختصاراً لعبارة Virtual Private Network والتي تعني بالعربية الشبكة الخاصة الافتراضية. هذه الشبكات هي عبارة عن خوادم اتصالات فعلية، يتم توزيعها على مجموعة من الدول حول العالم.

فإذا قمت بالاشتراك في أي خدمة من تلك، فسوف يتم إعادة توجيه حركة مرور الإنترنت الخاصة بك إلى تلك الخوادم بعيداً عن خوادم مزود خدمة الإنترنت (شركة الإنترنت).

تطبيقات الشبكة الافتراضية تسمح لك باختيار الخادم الذي تود الاتصال بالإنترنت من خلاله، أو تقوم هي باختيار أفضل خادم قريب منك والأسرع بالنسبة لك بشكل تلقائي. ولكن ماذا يعني ذلك؟

هذا يعني أنه عندما تقوم بطلب البيانات، أي عندما تكتب اسم أي موقع على الإنترنت، سيقوم خادم خدمة VPN بتلقي طلبك أولاً ثم تشفيره قبل أن يصل إلى الوجهة التي تقصدها (موقع الإنترنت) ثم يجلب لك البيانات التي تحتاجها ويقوم بتشفيرها أيضاً قبل أن تصل إليك، كل ما يهم خدمات الشبكة الافتراضية هو تشفير اتصالك واخفاء هويتك وتغيير عنوان IP الخاص بشبكة الإنترنت لديك إلى عنوان وهمي.

في النهاية تصبح جميع نشاطاتك على الإنترنت مجهولة ولا يمكن لمزود خدمة الإنترنت تتبعك ولا يمكنه معرفة المواقع التي تزورها. بهذا الشكل أنت تحافظ على خصوصيتك بالقدر الكافي، ولكن هل هذا هو كل شيء؟

ما هي فائدة تطبيقات VPN؟

بجانب عنصر الخصوصية، ستكون في أمان تام إذا كنت تعتمد على شبكات الواي فاي العامة المجانية المتواجدة في مقاهي الإنترنت أو محطات القطار أو المطارات وجميع الأماكن التي توفر واي فاي مجاني.

الأفضل من كل ذلك أنه يمكن لتطبيقات VPN أن تسمح لك بالوصول إلى مواقع الإنترنت المحجوبة على منطقتك. تستطيع تصفح المواقع والخدمات والوصول إلى المحتوى المحظور على منطقتك بسهولة شديدة. لذلك، في النهاية، أنت كسبان دائماً، وإن لم تكسب شيئاً فلن تخسر الكثير، ولكن ما هي التضحيات التي ينبغي الاستعداد على تقديمها؟

ما هي الجوانب السلبية لتطبيقات VPN؟

هي ليست دائماً آمنة، فهناك خدمات أفضل واقوى من خدمات أخرى في مزايا الأمان وحماية الخصوصية. على سبيل المثال، قبل أن تقرر الاشتراك في أي خدمة مدفوعة، ينبغي أن تبحث عن الخدمة التي توفر لك ميزة Kill Switch والتي تحافظ على خصوصيتك أثناء مواجهة الخدمة لأي مشاكل في الاتصال حتى لا يتم تسرب هويتك في هذه الأثناء.

المشكلة الأخرى أنها سوف تتسبب في هبوط حدود السرعة القصوى المسموحة لشبكة الإنترنت لديك. ولذلك ينبغي أن تهتم بتجربة العديد من الخدمات أولاً لكي ترى بنفسك ما هي أفضل وأسرع خدمة مناسبة لشبكة الإنترنت الخاصة بك.

هناك بعض الخدمات المميزة مثل Surfshark والتي تسمح لك بميزة القائمة البيضاء لكي تضيف بها قائمة المواقع والتطبيقات التي تريدها أن تتجاوز خدمة VPN حتى لا تشعر معها بأي هبوط في سرعة الإنترنت.

المشكلة الكبرى التي قد تواجهك أثناء استخدام تطبيقات الشبكة الافتراضية هي أثناء إجراء بعض المعاملات المصرفية على مواقع البيع الإلكترونية، معظم مواقع البيع عدوانية جداً تجاه هذه الخدمات، وبعض البنوك بمجرد أن تكتشف أن العميل متصل من منطقة بعيدة، سوف تعتقد أن هناك اختراق لهذا الحساب، وقد تقوم بتجميد حسابك على الفور.

فيما عدا ذلك، كل شيء مثالي وعلى النحو الأمثل، وسوف تؤمن تطبيقات VPN خصوصيتك أثناء تواجدك على الإنترنت وتصفحك لجميع المواقع المسموح منها والمحظورة أيضاً.

ما هي مشكلة التطبيقات المجانية؟

في الحقيقة هناك أكثر من مشكلة واحدة في تطبيقات الشبكة الافتراضية المجانية. هناك خدمات عالمية تتيح لك الإصدار التجريبي لمدة أسبوع واحد وبعد ذلك سوف تبدأ في مقايضتك على خطة الدفع التي تريد الاشتراك فيها.

بعض الخدمات المجانية ليست موثوقة، وقد تستغلك من أجل تسريب هويتك للشركات الدعائية والإعلانية، وهي الطريقة الوحيدة أمامها لكسب المال لكي تتمكن من تمويل نفسها والاستثمار في بناء خوادم أكثر حول العالم.

بعض الخدمات المجانية ليست مؤهلة وليست جديرة بالثقة وغير قادرة على تأمين خصوصيتك وحماية هويتك معظم الوقت. بعضها الأخر سوف يتسبب في هبوط كبير جداً في سرعة الإنترنت لديك.

أخيراً وليس آخراً فبعضها محدود ولا يسمح لك إلا بعدد محدود من الجيجابايت، والذي في الواقع لن يكون كافي لمجرد مشاهدة مقطع فيديو طويل على يوتيوب، ثم تحتاج منك الاشتراك في خطة مميزة بعد ذلك.

أفضل تطبيقات VPN المجانية التي نوصيكم باستخدامها على الأندرويد

إذا كنت من أولئك الأشخاص الباحثين عن الخصوصية وتهتم جداً لقدر أمان هويتك على الإنترنت، فقد يكون من الأفضل السعي وراء الخدمات المميزة والخطط المدفوعة. ثق أنها تستحق قيمتها، وإذا قررت الاشتراك في الخطة النصف سنوية أو الخطة السنوية، فستكتشف أن قيمتها أصبحت أرخص شيء في حياتك كلها.

إذا كنت مقتنع بهذا الحديث، فننصحك بالتفكير في NordVPN و ExpressVPN و SurfShark و CyberGhost. فهذه هي أشهر الأسماء العالمية التي يمكنك الثقة بها ويمكنك الاعتماد عليها والاطمئنان على أموالك معها.

هناك العديد من العلامات التجارية الصاعدة في هذا المجال، بين كل يوم والأخر نكتشف وجود خدمة مميزة جديدة، ولكن هؤلاء لا يمكن الوثوق بهم، فهناك العديد من الشركات التي واجهت مصير الإفلاس بين عشية وضحاها على الرغم أنه كان هناك الآلاف من المستخدمين المشتركين الذين دفعوا لهم في المقابل. لذلك، ولكي تكون في مأمن، فكر في الأسماء التي رشحناها لك.

1- Hotspot Shield Free VPN Proxy & Secure VPN

Hotspot Shield لطالما اشتهر بخدمته المجانية والسرعة العالية. يمكنك بسهولة شديدة الاعتماد عليه من أجل الوصول إلى المواقع المحظورة عن منطقتك وإخفاء عنوان IP الخاص بك وحماية هويتك من التتبع والاستمتاع بأكبر قدر من الحماية والخصوصية. أفضل ما يميزه السرعة العالية، وسوف تلاحظ ذلك على الفور.

لا يقوم بحفظ سجل تصفحك أو نشاطاتك على الإنترنت وتعمل خوادمه في أكثر من 20 دولة من حول العالم. ولكن بالتأكيد لن يكون كل هذا بالمجان، الإصدار المجاني يوفر عدد محدود من البيانات بنسبة 500 ميجابايت فقط بشكل يومي، بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على بعض الإعلانات.

فيما عدا ذلك فهو تطبيق وخدمة رائعة وموثوقة من قِبل ملايين المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاطمئنان على هاتفك من الفيروسات وبرامج التصيد الاحتيالي وتجنب جميع المواقع الضارة.

السعر : مجاني

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2- ProtonVPN

هناك العديد من الأسباب التي تدفعنا لاختيار تطبيق ProtonVPN كواحد من أفضل تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية المجانية في عام 2021.

بادئ ذي بدء هي خدمة قوية وموثوقة في عدم بيع بيانات المستخدمين لشركات الإعلانات. وقادرة بتميز على تشفير اتصالك بالإنترنت وحماية خصوصيتك. بمجرد أن تقوم بالاشتراك في الخدمة المجانية سوف تحصل على أسبوع مجاناً شامل جميع المميزات، بعد ذلك يمكنك الاستمرار في استخدامها بدون أي قيود على سعة البيانات المستخدمة.

الجانب السلبي الوحيد أنها محدودة نوعاً ما في عدد الخوادم المتوفرة وأحياناً قد تواجه بطء في سرعة الإنترنت. على غرار ذلك، هي خدمة قوية جداً يمكنك الثقة بها والاطمئنان على حياتك الرقمية من خلالها.

السعر : مجاني

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3- FREEDOME VPN

F-Secure هو اسم عريق في مجال حماية وأمن بيانات المستخدمين. التطبيق المجاني الرائع الذي يوفر عدد بيانات غير محدود يمكنك الاعتماد عليه في حماية خصوصيتك أثناء تصفحك لمواقع الإنترنت.

Freedome VPN يمتاز بواجهة مستخدم سهلة وبديهية وقادر على تشفير اتصالك وإخفاء عنوان IP الخاص بك لكي تتصفح الإنترنت بشكل مجهول كلياً. الأفضل من كل شيء أنك ستكون في أمان تام أثناء الاتصال بشبكات الواي فاي العامة.

السعر : مجاني

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4- Hide.me

Hide.me سوف يمنحك 10 جيجابايت مجاناً في الشهر، وسيساعدك على تصفح الإنترنت بحرية وستكون محمياً وآمناً بشكل قوي. هذا التطبيق قادر على تجنب جميع أنواع المراقبة الرقمية سواء من قِبل الوكالات الحكومية أو مزودو خدمات الإنترنت ومجرمين الإنترنت. ستكون قادراً على إلغاء الحظر على أي موقع ويب وستحمي هويتك بكل تأكيد.

في الإصدار المجاني يمكنك التبديل بين 5 خوادم بشكل يدوي. وإذا أردت الاشتراك في الخدمة المدفوعة، فيمكنك البدء مع الخطة الشهرية وقيمتها 4.99$ دولار أمريكي.

السعر : مجاني

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5- Speedify

Speedify تطبيق رائع يوفر مجموعة رائعة من المميزات بجانب ميزة حماية خصوصيتك على شبكة الإنترنت. حيث يمكنك تفعيل اتصال الواي فاي والبيانات معاً لزيادة سرعة الإنترنت على هاتفك.

ولكن مع ذلك هو سوف يقوم بتشفير اتصالك على الإنترنت ومنحك 2 جيجابايت مجاناً في الشهر. للأسف هي نسبة محدودة جداً ولكن إذا اتضح لك أنه تطبيق مثالي وسريع فيمكنك اللجوء للخطط المدفوعة.

السعر : مجاني