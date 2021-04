شركة «سكودا» تُعلن عن سيارتها رباعية الدفع العائلية الجديدة

أصبحت منذ 5 سنوات سيارات Kodiaq من أكثر المركبات العائلية رباعية الدفع شهرة لأناقتها وأدائها المميز، واليوم قررت سكودا جعل هذه السيارات أكثر تميزا.

وبالنظر للصور التي سربت للسيارة المنتظرة نلاحظ ان المركبة حصلت على تعديلات تميزها عن مركبات Kodiaq الحالية، فواجهتها الأمامية أصبحت أكبر وأعرض، وشبك غطاء المبرد بات أكثر تميزا من حيث التصميم، كما تغير شكل مصابيح الضباب، والمصابيح الأمامية أصبحت أضيق وتعتمد على أحدث تقنيات LED للإضاءة، وكل هذه التعديلات منحت المركبة طابعا أكثر اندفاعا وقوة.

كما حصلت السيارة الجديدة على خطوط أكثر بروزا لتحسين انسيابية الهواء، وعلى تصميم مختلف للمصابيح والواجهة الخلفية، وازداد مقاس العجلات فيها من 17 إلى 20 إنشا مقارنة بسيارات Kodiaq الموجودة الآن، أما من الداخل فقد حصلت على مقود مميز بتصميم جديد كليا، وعلى واجهة قيادة مجهزة بشاشة لمسية بمقاس 9.2 بوصة تعمل مع أحدث أنظمة المولتميديا، ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

وجهزت سكودا سيارتها بالعديد من أنظمة الأمان المتطورة كأنظمة الحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث أثناء السير، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود في فصل الشتاء.

ومن المفترض أن تطرح Kodiaq الجديدة بعدة انواع من المحركات، محركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات TSI بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة لترين بعزم 150 و200 حصان، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات ونظامي دفع أمامي ورباعي. وفقا لما ذكر موقع موتورز.

