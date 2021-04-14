الشرطة البريطانية تعلن سرقة “أكبر أرنب في العالم”

ذكرت الشرطة البريطانية إن أرنبا أعلن أنه “الأكبر في العالم” تمت سرقته من منزل صاحبته في “ورشيسترشاير”.

واعتقدت الشرطة أن الأرنب الذي يبلغ طوله 129 سم، ويدعى داريوس، قد أُخذ من حظيرة بحديقة البيت في منطقة “ستولتون” ليلة السبت الماضي.

وتحصل الأرنب على لقبه من موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2010 لكونه الأكبر من نوعه.

وعرضت مالكته “آنيت إدواردز” مكافأة قدرها 1000 جنيه إسترليني مقابل عودته، قائلة إنه كان “يوما حزينا للغاية”، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وأوضحت إدواردز لأولئك الذين أخذوا داريوس “أرجوكم أعيدوه، إنه أكبر من أن يتكاثر الآن”.

ودعت الشرطة الناس للمساعدة، وطلبت ممن لديهم أي معلومات عن داريوس الاتصال بمراكزها.

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