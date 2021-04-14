شاومي تعمل على أجهزة لوحية بشاشات أموليد 120 هيرتز ومعالجات رائدة

شاومي قد حققت نجاح باهر من أكثر من اتجاه في مجالات الهواتف الذكية في السنوات السابقة، والشركة الآن تحتل المركز الثالث ضمن أكبر مصنعي الهواتف الذكية حول العالم! وينظر لها العالم بأنها ستعيد المجد الصيني العالمي بعد المشاكل التي تعرضت لها هواوي، ويبدو أن لوحيات شاومي في طريقها للظهور بشكل احترافي أخيرًا..

لوحيات شاومي مع مواصفات مرتفعة وأسعار مميزة

نادرًا ما نرى أجهزة لوحية من شاومي، في الواقع نحن لم نرى شيء كهذا منذ منتصف عام 2018، واليوم وطبقًا لتقرير عن Digital Chat Station الصينية فالشركة تعمل على تطوير أجهزة لوحية في الوقت الحالي تحت علامة تجارية تدعى Mi Pad.

تعمل شاومي حاليًا على كلًا من Xiaomi Mi Pad 5 وMi Pad 5 Pro، مع شاشات بقياس 11 بوصة وبدقة FHD+ مع تنوع بين شاشات LCD وAMOLED بين الإصدار العادي والبرو، بينما أشارت تقارير لكون الجهازين سيأتيان مع شاشات LCD.

ما يميز هذه الشاشات أكثر هو قدومها مع تردد 120 هيرتز المرتفع، وحساسية لمس 240 هيرتز، مما يجعلها مثالية تمامًا لمشاهدة المرئيات من ناحية، ومثالية للألعاب أيضًا في حالة دعم الهاردوير الخاص بها هذا الأمر.

طبقًا للمعلومات المتوفرة، هذه الأجهزة ستتوفر مع خيارات بمعالج سنابدراجون 780G بدقة تصنيع 5 نانومتر ومعالج سنابدراجون 855+ و860 وهي معالجات رائدة بالطبع بالرغم من أناه قديمة، وطبقًا لما عرفناه حتى الآن فهذه الأجهزة ستكون ممتازة على صعيد الألعاب والمرئيات، ويمكن أن تعيد المنافسة في سوق اللوحيات بعدما سيطرت عليه أبل.

• تعرف على أفضل الأجهزة اللوحية التابلت للعام 2020