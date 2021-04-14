هل تود شراء قلم ابل ؟ إليك أفضل البدائل الرخيصة !

بلا أدنى شك يعتبر قلم ابل Apple Pencil أفضل قلم يمكنك شراءه لأجهزة الايباد، ويبلغ سعره 99 دولاراً أمريكياً أو أغلى في بعض الأسواق، مما يجعله ملحقاً مرتفع الثمن نسبياً بالنظر مع الأخذ في الاعتبار أيضاً سعر الايباد عند الشراء. لذا سوف نعرض في هذا المقال بعض البدائل الرخيصة الأخرى.

قلم ابل أو أي من الأقلام الأخرى البديلة تتيح لك الرسم والكتابة وتدوين الملاحظات الشخصية بطريقة سهلة تحاكي نوعاً ما تجربة الأقلام الحقيقية. فيما يلي ترشيحات الأقلام البديلة لقلم ابل:

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قلم Logitech Crayon

هذا القلم يعتبر من أفضل البدائل المتاحة لقلم ابل، سعره تقريباً يعادل نصف سعر قلم ابل كما أن الشركة المصنعة له ذات سمعة طيبة في مجال صناعة الملحقات، لدرجة أن القلم متوفر للشراء من متاجر ابل نفسها.



يبلغ سعر القلم نحو 60 دولاراً أمريكياً كما يتمتع القلم بمزايا تشبه قلم ابل مثل جعل سمك الخط مساوياً لدرجة ميل القلم، ويتم شحنه عبر كابل Lightning (غير موجود في علبة الشراء) وتدوم البطارية حتى 7 ساعات في الشحنة الواحدة، كما يدعم خاصية رفض راحة اليد Palm rejection.

قلم Logitech Crayon متوافق مع أجهزة الايباد الآتية: iPad Pro 12.9-Inch (3rd & 4th Gen), iPad Pro 11-Inch (1st & 2nd Gen), iPad (6th, 7th & 8th Gen), iPad Air (3rd & 4th Gen), iPad Mini 5

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قلم Adonit Note+

قلم آخر مميز بديل لقلم ابل بسعر 50 دولاراً أمريكياً فقط، يدعم خاصية حساسية الضغط لأكثر من 2000 درجة ورفض راحة اليد Palm rejection، وتدوم بطاريته حتى 10 ساعات من العمل في الشحنة الواحدة ويتم شحنه بواسطة كابل USB-C يأتي في علبة الشراء.

يدعم قلم Adonit Note+ ميزة جعل سمك الخط مساوياً لدرجة ميل القلم، ويحتوي كذلك على أزرار لأداء وظائف مثل التراجع أو المسح، والسن الأمامي للقلم قابل للاستبدال حيث تحتوى العلبة على 3 سِنون مختلفة.

يدعم قلم Adonit Note+ أجهزة الايباد الآتية: iPad Pro 3rd, 4th Gen (11/12.9 Inch), iPad 6 , 7, 8th Gen, iPad Air 3, 4th Gen, iPad Mini 5th Gen.

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قلم Adonit Note 2

هذا الإصدار أيضاً مميز لكنه لا يدعم خاصية حساسية الضغط بدلاً من ذلك يدعم ميزة رفض راحة اليد Palm rejection، وتدوم بطاريته حتى 24 ساعة من العمل في الشحنة الواحدة ويتم شحنه بواسطة كابل USB-C يأتي في علبة الشراء، كما يدعم ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP65. ويبلغ سعره نحو 50 دولاراً أمريكياً.

يدعم قلم Adonit Note 2 إصدارات الايباد الآتية: iPad Air (3rd/4th Gen), iPad mini (5th Gen), iPad (6th / 7th / 8th Gen), iPad Pro (3rd/ 4th Gen, 11″ & 12.9″).

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قلم ZAGG Pro

هذا القلم ZAGG Pro يقدم أيضاً مزايا موجودة في الأقلام غالية الثمن: الشحن السريع عبر USB-C ، الالتصاق مغناطيسياً بجهاز الايباد، ميل القلم، رفض راحة اليد، مع سعر 50 دولاراً أمريكياً.

لا يدعم القلم ميزة حساسية الضغط، لكنه يحتوي على سن نحيف للكتابة والرسم وآخر سميك في الجهة الأخرى للتصفح والتمرير.

يدعم قلم ZAGG Pro أجهزة الايباد الآتية: iPad Mini 5, iPad 9.7 (6th gen), iPad 10.2 (7th gen), iPad Pro 11 & 12.9 (2018 & 2020), and iPad Air 4.

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