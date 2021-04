الشرطة البريطانية أطلقت نداء للشهود بعد سرقة «أكبر أرنب في العالم» بحسب التوصيف الوارد عنه في موسوعة غينيس للأرقام القياسي، فيما رصدت صاحبته مكافأة لمن يساعد في العثور عليه.

وذكرت قوات الأمن أن الأرنب داريوس البالغ طوله 1.29 متر، سرق من حظيرة كان يعيش فيها في حديقة أصحابه في ستولتون بمنطقة روشستر ليل السبت الأحد.

وعلى تويتر، وعدت صاحبة الأرنب أنيت إدواردز بمكافأة مالية قدرها ألف جنيه إسترليني (1376 دولارا) لمن يساعد في إعادته، موضحة أن الحيوان البالغ 11 سنة وفق صحيفة الديلي ميل البريطانية، قد تخطى سن التكاثر.

وقالت لصحيفة «دايلي تلغراف» إن «كل حيوان فرد لا يمكن استبداله». وأشارت إلى أن الأرنب داريوس يتبع بسبب سنه نظاما غذائيا خاصا، وبالتالي فإن توقفه عن هذه الحمية من شأنه تعريضه للموت.

وقد أدرج الأرنب داريوس ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه «أكبر أرنب على قيد الحياة» سنة 2010.

The post سرقة «أكبر أرنب في العالم» من حديقة منزل ببريطانيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا