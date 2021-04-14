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تطبيقات رمضان للاندرويد (2) – اشتراك لمدة عام كامل في VPN احترافي وتطبيق رئيسي لرمضان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

كعادتنا المقربة لقلوب محرري أخبار التطبيقات والتقنية من ناحية وأنتم المتابعين، نشارككم بشكل يومي على مدار شهر رمضان المعظّم مجموعة من أفضل التطبيقات، الألعاب وكذلك التطبيقات المتاحة مجانًا لوقت محدود، هذا إلى جانب بعض التطبيقات البارزة التي ننصح بتجربتها، إضافةً إلى جديد العروض والخصومات بالطبع، واليوم نبدأ معكم ونشارككم تطبيقان يستحقان التجربة.

تطبيق Seed4.Me — تطبيق VPN مجاني لمدة عام كامل

تطبيقات VPN أو الشبكات الآمنة الافتراضية هي تطبيقات ذات انتشار كبير، والمستخدمين في جميع بقاع العالم يثقون في هذه التطبيقات وهذه الشبكات نظرًا لأنها توفر اتصال آمن بالإنترنت من ناحية، وتحسين سرعة واستقرار الخدمة من ناحية أخرى، إلى جانب فتح المواقع المحجوبة داخل بلدك وحماية هويتك على الإنترنت بالتأكيد.

تطبيق Seed4.Me هو عبارة عن شبكة VPN جديدة لكن مطورة بشكل ممتاز، تتوفر لكلًا من الكمبيوتر، أندرويد، iOS، والآن وبمناسبة شهر رمضان ونظرًا لأنك واحد من قراء أخبار التطبيقات فيمكنك الحصول على اشتراك لمدة عام كامل بشكل مجاني.

أبرز مزايا تطبيق Seed4.Me VPN

  • تشفير متكامل
  • أكثر من 40 موقع لتختار منهم الاتصال
  • خاصية الاتصال التلقائي
  • دعم فني على مدار الساعة يتضمن اللغة العربية
  • فتح الـVPN على كل أجهزتك بنفس الحساب
  • سرعة وسعة وأجهزة غير محدودة
  • فتح كافة المواقف والخدمات المحجوبة
  • إخفاء عنوان الجهاز الجهاز بك وحفظ بياناتك من المخترقين والمتتبعين

عرض خاص – اشتراك مجاني لمدة 12 أشهر

جميعنا نعلم أن خدمات VPN مدفوعة وأيضاً خدمة Seed4.Me VPN الذي نتحدث عنها لكننا هنا في أخبار التطبيقات لدينا أخبار سارة حيث نمنحك بالتعاون مع الخدمة اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً كاملة دون أن يكلفك ذلك شيئاً. كوبون الاشتراك المجاني: AA2021

احصل على اشتراك VPN مجاني لمدة 12 شهراً عبر هذا الرابط

تحميل التطبيق على الأندرويد:

  إضغط هنا للتحميل

تحميل التطبيق على الايفون والايباد:

  إضغط هنا للتحميل

تحميل التطبيق على نظام ويندوز للحاسوب:

  إضغط هنا للتحميل

تحميل التطبيق على نظام ماك للحاسوب:

  إضغط هنا للتحميل

تطبيق ختمة لختم القرآن الكريم

هذا التطبيق هو تطبيق إسلامي مميز وجذاب إلى أقصى حد، التطبيق بشكل عام يقدم لك تجربة متكاملة لقراءة القرآن، وهو أمر توفره التطبيقات الأخرى، لكن الأهم هو أن التطبيق يساعدك على ختم القرآن خلال فترة تحددها أنت، وفي حالتنا تلك هي شهر رمضان المعظم بالتأكيد، وذلك بتقسيم القرآن إلى أجزاء تتناسب مع الفترة التي حددتها لختمه، هذا إلى جانب وجود أذكار وخواص أخرى.

السعر : مجّاني

  إضغط هنا للتحميل

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