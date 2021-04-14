تطبيقات رمضان للايفون والايباد (2) – اشتراك VPN كامل مجاني لمدة عام وتطبيق مجاني مؤقتاً!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية لهواتف الايفون وأجهزة الايباد، والتي سوف ننشرها بصورة دورية يومية على مدار شهر رمضان المبارك حيث سنقدم لك العديد من العروض والتطبيقات المدفوعة المتاحة التي يمكنك تحميلها مجاناً.

تطبيق Seed4.Me VPN – مجاني لمدة عام!

الاحتياج إلى خدمات وتطبيقات VPN بات متزايداً وهناك الكثير منها لكن من أفضلها تطبيق Seed4.Me المميز الذي يوفر لك الوصول إلى كافة المواقع والخدمات المحجوبة داخل بلدك وأيضاً حماية خصوصيتك وإخفاء هويتك على الإنترنت، وهو متاح للتحميل على كافة الأجهزة: الآيفون، الأندرويد، الحاسوب. الآن يمكنك الحصول على اشتراك مجاني عبر أخبار التطبيقات حصرياً.

أبرز مزايا تطبيق Seed4.Me VPN

حساب واحد يدعم الآيفون والآيباد بالإضافة إلى ويندوز وماك والأندرويد.

سرعة وسعة وأجهزة غير محدودة.

فتح كافة المواقف والخدمات المحجوبة.

إخفاء عنوان الجهاز الجهاز بك وحفظ بياناتك من المخترقين والمتتبعين.

سيرفرات في أكثر من 40 دولة مختلفة حول العالم.

الاتصال بضغطة زر!

يدعم العديد من اللغات من بينها اللغة العربية.

عرض خاص – اشتراك مجاني لمدة 12 أشهر

جميعنا نعلم أن خدمات VPN مدفوعة وأيضاً خدمة Seed4.Me VPN الذي نتحدث عنها لكننا هنا في أخبار التطبيقات لدينا أخبار سارة حيث نمنحك بالتعاون مع الخدمة اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً كاملة دون أن يكلفك ذلك شيئاً. كوبون الاشتراك المجاني: AA2021

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تحميل التطبيق على الايفون والايباد:

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تحميل التطبيق على الأندرويد:



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تحميل التطبيق على نظام ويندوز للحاسوب:

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تحميل التطبيق على نظام ماك للحاسوب:

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تطبيق Tiny Calendar Pr‪o – التقويم

هو تطبيق أجندة أو تقويم مميز يحتوي على العديد من المزايا الرائعة لتنظيم مهامك ومواعيدك على مدار الشهر وتنبيهك بها وعرضها بطريقة رائعة ومنظمة، التطبيق كذلك متوافق مع حساب الجي ميل ومايكروسوفت والآي كلاود ويعمل على الايفون والايباد ويدعم ساعة ابل. السعر الاصلي للتطبيق 9.99$

السعر : مجاني لفترة محدودة