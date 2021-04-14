صاحب متجر ينتقم من عامله بطريقة غريبة

لم يكن الأمريكي “أندرياس فلاتن” الذي يعيش في مدينة “فايتفيل” في ولاية جورجيا الأمريكية يعلم أنّ صاحب المتجر الذي يعمل فيه سينتقم منه بطريقة غريبة لمطالبته بحقه.

فبعد ترك أندرياس للعمل رفض صاحب المتجر منحه مستحقاته، وهذا ما دفعه للجوء لدائرة العمل في الولاية، والتي أنصفته وأجبرت صاحب المتجر على دفع مستحقاته.

ليقوم صاحب المتجر بدفع المبلغ المستحق على شكل بنسات معدنية والتي تعد أصغر وحدة في النقد المعدني الأمريكي، حيث وضع صاحب المتجر في ممر منزل أندرياس عربة مليئة بأكثر من 90 ألف بنس مغموسة بالزيت.

وعبّر أندرياس عن صدمته من طريقة دفع صاحب المتجر لمستحقاته، وخاصةً أنّه قام بتغطيسها بالزيت.

الجدير بالذكر أنّ قصة العامل انتشرت على الإنترنت، وهذا ما دفع شركة تستعمل القطع النقدية لتقديم المساعدة، وذلك من خلال عرضها شراء القطع مقابل 1000 دولار أمريكي فقط.

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