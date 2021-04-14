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إهمال “الهربس النطاقي” قد يؤدي للعمى

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الجمعية الألمانية لأطباء العيون إنّ إهمال الهربس النطاقي بعد الإصابة بجُدري الماء، قد يؤدي للعمى.

وبررت الجمعية الألمانية الأمر بأنّ فيروسات الهربس النطاقي المستقرة في العقدة العصبية بالمخ، قد تقوم بمهاجمة العين.

وحددت أعراض هذا المرض بظهور بقع بيضاء في قرنية العين، واعتام الرؤية، ودعت المصابين بهذه الأعراض بمراجعة الأطباء بشكلٍ فوري، لأنّ إهمال العلاج، وعدم استخدام مضادات الفيروسات قد يؤدي للإصابة بالعمى.

يشار إلى أنّ الهربس النطاقي يحدث نتيجة انتكاسة العدوى بفيروسات جدري الماء، التي تستقر في الجهاز العصبي، وتقوم بمهاجمة الجسم مجدداً في حال ضعف الجهاز المناعي، وتؤدي للعمى في حال استقرت الفيروسات في عقد عصبية بالقرب من النخاع الشوكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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