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مشاهد لافتة في أولى حلقات المسلسلات المصرية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كانت الحلقات الأولى من المسلسلات المصرية المتنافسة في الموسم الرمضاني مثيرةً للغاية، وحفلت بمجموعة من المشاهد اللافتة.

ففي مسلسل الاختيار 2 تم عرض خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهير، الذي عزل من خلاله الرئيس محمد مرسي، وعيّن رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت للبلاد، كما رصد العمل فرحة الشعب المصري بهذا القرار.

أما في مسلسل القاهرة كابول فعرضت بعض المشاهد الأرشيفية لجنازة كوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة لمشاهد للحظة تنحي الرئيس جمال عبد الناصر، ومشاهد لإلقاء القبض على سيد قطب وإعدامه.

بينما شهد مسلسل موسى عرض عدد من المشاهد المؤثرة كحوار موسى مع شقيقه الرويعي وهو يبكي بسبب اختياره للحرب ضد الإنجليز، بالإضافة للحظة دفع الضابط الإنجليزي لشقيق موسى على سكة القطار وقيامه بإنقاذه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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