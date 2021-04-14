أوبو تُضيف فرداً جديداً لسلسلة OPPO A

أضافت شركة أوبو الصينية فرداً جديداً لسلسلة Oppo A أطلقت عليه Oppo A35.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P35، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Color OS 7.2.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض 1600* 720 بيكسل، وجودة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4230 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعراً للبصمات.

يشار إلى أنّ أوبو ستوفر الهاتف الجديد بثلاثة ألوان، وستطلقه في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 202 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية