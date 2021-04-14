هندية تقتل زوجها بطريقة المصارعين

شهدت مدينة بنجالور الواقعة في ولاية كارناتاكا الهندية حادثةً مؤسفةً للغاية، إذ أقدمت الزوجة بادمي على قتل زوجها موهان البالغ من العمر 41 عاماً خنقاً بساقيها.

وقالت الزوجة إنّ زوجها الذي يعمل سائق شاحنة قمامة قد أدمن الكحول، ورغم إرساله لمركز لإعادة التأهيل، وتوقفه عن الشرب لفترة، إلّا أنّه عاد إليه مؤخراً.

وأوضحت أنّ مشاجرة اندلعت بينها وبين زوجها الذي كان بحالة سكر، وبأنّه حاول دفعها وقلتها، وهذا ما جعله تخنق بساقيها دفاعاً عن نفسها.

وبعدما فقد الزوج الوعي قامت الزوجة بإسعافه بمساعدة الجيران إلى مستشفى قريب، إلّا أنّه فارق الحياة قبل الوصول للمستشفى.

يُذكر أنّ الشرطة الهندية ألقت القبض على الزوجة، وبدأت التحقيق معها لمعرفة الأسباب التي دفعتها لقتل زوجها قبل إرسالها للمحكمة المختصة بالحكم في قضيتها.

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