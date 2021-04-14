الهند تشهد ولادة نادرة تحدث مرة كل مليون حالة

في حادثة نادرة للغاية، شهدت مقاطعة كيندرابارا في ولاية أديشا الشرقية الهندية ولادة توأمين ملتصقين برأسين و3 أذرع، وجذع مشترك.

وقالت الأم أمبيكا باريدا البالغة من العمر 32 عاماً إنّها لم تكن تعلم بحملها بتوأم إلّا عندما أجرى لها الأطباء عملية القيصرية التي أنجبت من خلالها توأمها، وذلك لأنّ الأطباء لم يخبروها بهذا الأمر عندما قاموا بتصوير الجنين في الأشهر الأولى من الحمل.

وقال طبيب الأطفال في منطقة كيندرابارا، الدكتور ديباسيش ساهو، إنّ الطفلتين المولدتين يوم 12 أبريل الجاري تملكان معدة واحدة، والأجهزة التناسلية نفسها، بالإضافة لذراع ثالثة تنبت من بين رأسيهما. ووصف الحالة بأنها “تحدث مرة من بين كل مليون حالة”.

وأكد وجود فرصة صغيرة للعيش في مثل هذه الحالات النادرة، وبرر التصاق التوأمين بحالة وراثية نادرة نجم عنها عدم تطور الجنين بشكلٍ صحيح داخل الرحم.

من جهةٍ أخرى أكد الوالدان عدم قدرتهما على تحمّل تكاليف عملية فصل التوأمين، خاصةً أنّ نسبة نجاحها ضئيلة للغاية، وأنّهما يسعيان للحصول على مساعدة حكومية لتغطية تكاليف العلمية.

يُذكر أنّ التوأم الملتصق نُقِلَ إلى معهد ساراد فالابهبهاي للدراسات العليا في طب الأطفال من أجل مراقبة حالتهما الصحية.

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