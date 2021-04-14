قصي خولي يقلد عباس النوري في مسلسل 2020

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل 2020 الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان قصي خولي، قيامه بترديد اليمين الذي أطلقه الفنان عباس النوري قبل 17 عاما في مسلسل ليالي الصالحية.

حيث قال قصي خولي الذي يلعب دور صافي تاجر المخدرات لأخيه الذي قام بسرقة بعض أكياس المخدرات “ويلي رفع الأرض وبسط السما”، في تهديد واضح وصريح لشقيقه.

وأعادت هذه العبارة للأذهان القسم الذي أطلقه الفنان عباس النوري في مسلسل ليالي الصالحية الذي عُرض عام 2004 عندما توعّد ابن عمه المخرز الذي سرق الأمانة بالقول: “وحق يلي بسط الأرض ورفع السما ويلي خلق كل مخلوق يخلق مال الحرام ما بيدوم ورح ياكل صاحبو، وياكل عيونو، وياكل ضناه”.

ومنذ ذلك الوقت ارتبطت هذه العبارة بالفنان عباس النوري إلى أن استخدمها قصي خولي في مسلسله الجديد، مما فسح المجال أمام المتابعين للقول إنّه قلد عباس النوري.

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