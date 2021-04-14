“حسين الجسمي” يُطلق مع بداية رمضان 3 أغاني جديدة

أطلق النجم الإماراتي حسين الجسمي بمناسبة شهر رمضان المبارك 3 أغنيات جديدة، جاءت بمثابة التهنئة للمسلمين بمناسبة قدوم الشهر الفضيل.

وتعاون النجم الإماراتي في أعماله الجديدة مع 3 جهات إماراتية وعربية، حيث تم تصوير هذه الأعمال على طريقة الفيديو كليب.

وعرض حسين الجسمي الأغاني الـ3 على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وحظيت بإعجاب عشاق النجم المحبوب.

وتعاون حسين الجسمي في أغنية هل هلالك أبو ظبي دارك مع الشاعر حمد بن غليظة، والملحن والموزع زيد عادل.

أما الأغنية الثانية فأهداها للشعب المصري وحملت عنوان رمضان في مصر حاجة ثانية، وهذه الأغنية من كلمات أمير طعمية، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وماكس وديجتال ماستر علي فتح الله.

في حين حملت الأغنية الثالثة اسم سر السعادة، والتي كتبها له الشاعر نصر الدين ناجي، ولحنها أحمد فرحات، وتولى توما علمية توزيعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية