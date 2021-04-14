سوني تزيح الستار عن هاتف بمعالج مميز وبطارية قوية

أزاحت شركة سوني اليابانية الستار عن هاتفٍ جديد بمعالج مميز أطلقت عليه Xperia 10 III.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 690 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android.

وزودت الشركة اليابانية هاتفها الجديد بشاشة OLED مقاس 6 بوصة ودقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60HZ، و تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأزرق، الأبيض، الوردي، والأسود، وستطلقه في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

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