كرييتف تُطلق سماعة لعشاق الألعاب بصوت فائق الأداء

طرحة شركة كرييتف السنغافورية سماعة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب، أطلقت عليها SXFI AIR GAMER.

وستحتوي السماعة الجديدة على مشغل نيوديم يمنح السماعة صوتاً فائق الأداء، ويجعلها مثالية للألعاب ولإجراء المؤتمرات.

وستدعم هذه السماعة تقنية البلوتوث 5.0، وستحتوي على منفذ USB-C يتيح للسماعة إمكانية وصلها سلكياً ولا سلكياً.

وستضم السماعة ميكرفون CommanderMic، وستتميز بوظيفة التحكم باللمس على سماعة الأذن، وباحتوائها على وسادات الأذن الكبيرة المصنوعة من الجلد الصناعي الناعم، مما يجعلها مريحة أثناء الاستخدام.

وستزود الشركة السنغافورية سماعتها الجديدة بزر Boost الذي يرفع صوت الجهير، ويضمن الاستماع بصوت فائق النقاء عند الاستماع للموسيقى والألعاب، وبميكرفون مزدوج وتقنية إلغاء الضوضاء من كوالكم CVC 8.0.

ومن خلال تطبيق كرييتف سيكون بإمكان المستخدم مواءمة الصوت بما يتناسب مع التفضيلات الشخصية والرغبات الخاصة.

وستحتوي السماعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 22 ساعة في الشحنة الواحدة، بالإضافة لعملها 4 ساعات مقابل كل 10 دقائق شحن.

الجدير بالذكر أنّ كرييتف لم تفصح عن موعد طرح سماعتها الجديد، كما أنّها لم تكشف عن سعرها.

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