خبراء ألمان يحددون أسباب الاعتلال العصبي المتعدد

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب خطورة الاعتلال العصبي المتعدد، وقالت إنّه يصيب جميع الأعصاب خارج الجهاز العصبي المركزي.

وحددت أسباب الاعتلال العصبي المتعدد بالإصابة بمرض السكري، والإكثار من شرب الكحول، والإصابة بداء البورليات، بالإضافة للأمراض المعدية، والأمراض الاستقلابية، والتسمم عن طريق المذيبات أو المعادن الثقيلة.

وأشارت إلى أنّ الاعتلال العصبي يؤدي لتوقف الأعصاب عن توصيل الإشعارات العصبية، مما يجعل المريض يشعر بتخدير أو تنميل في الجسم خاصةً في اليدين والقدمين.

وأوضحت الرابطة أنّ الاعتلال العصبي يظهر على شكل تغيرات في البشرة والأظافر، وتزايد نسبة العرق أو تراجعها، بالإضافة لظهوره على شكل اضطرابات في نظم القلب.

ودعت المرضى لاستشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض هذا المرض من أجل تلقي العلاج المناسب.

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