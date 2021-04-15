أغرب 8 تطبيقات يمكنك تثبيتها على هاتفك الايفون أو الأندرويد

حسناً، ما هي الكلمات المناسبة لمثل هذا الموقف! لا يسعنا أن نقول إلا أن هناك أغرب 8 تطبيقات يمكن أن تجدها في حياتك على متاجر التطبيقات والتي ستجعل عقلك يدور حول نفسه في حلقات فارغة متسائلاً عن السبب والفائدة من وجودها.

هواتفنا الذكية لم تعد مجرد أداة أو وسيلة لإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية، هواتفنا لها استخدامات عديدة ومفيدة جداً. ولكن بسبب وجود أكثر من 5 مليون تطبيق على متجر App Store ومتجر Google Play، فمن الطبيعي أنك ستقابل عشرات وربما مئات الألاف من التطبيقات العجيبة التي لا تعلم ما هي الفائدة الحقيقية من وراء تطويرها.

في هذا الموضوع سوف نستعرض لكم أكثر 8 تطبيقات غريبة واجهتنا على متاجر التطبيقات وبعد ذلك سنقول لكم لماذا هي غريبة، ولكن ربما تجدون أنتم فيها أي شيء مفيد ونافع لكم.

1- I Am Rich

هل تعتقد أنك شخص غير ناجح في حياتك لأنك لا تستطيع أن تسوق منتجاتك على أفضل نحو ممكن؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فحينها ينبغي أن تلقي نظرة على تطبيق .I AM Rich

تطبيق I AM Rich هو تطبيق مدفوع، ما هي الفائدة منه تتساءل؟ الإجابة هي ولا شيء. كل ما في الأمر أنه أغلى تطبيق على المتجر بقيمة 400$ دولار أمريكي وهو فخور بكونه كذلك، فهو بالطبع سرقة علنية ولكن بموافقتك.

لا تنتظر من التطبيق أي فائدة لأنه حرفياً لا يوجد منه أي إفادة سوى أن يعرض أمامك صورة جوهرة متلألئة، وحينها يمكنك التفاخر أمام أصدقائك بأنك كنت قادر على تحمل تكلفة أغلى تطبيق على المتجر. ما هو رأيك إذا أخبرتك أن هناك بالفعل من قاموا بشرائه؟ هل لازلت تعتقد أنك شخص غير ناجح في تسويق منتجك؟ بعبارة أخرى، حاول أن تبتكر فكرة جديدة حتى وإن كانت دون فائدة.

السعر : 400$

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2- Fake Conversations من أغرب التطبيقات المفيدة



هل تعلم ما هو معنى الجنون؟ الجنون هو أن تظل تتحدث مع نفسك وتحاول إقناع الأخرين من حولك أنك تتحدث مع شخص ما. هي في الواقع وسيلة رائعة للهروب من النقاشات الجماعية التي لا تروق لك، ونتيجة لذلك لن تضطر على الاعتذار لهم لهم أو تركهم، يمكنك فقط التظاهر بأنك مشغول في الحديث مع شخص ما. ولكن صدقني لن يشعر أحد بأنك تختلق الأمر.

السعر : مجاني

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3- BINKY

حقيقي هناك اناس ذوات عقول فارغة. عندما نتحدث عن أشهر منصات التواصل الاجتماعي، فلابد أن نذكر تويتر والفيسبوك وانستجرام. أولاً تويتر سوف يجعلك تعتقد دائماً أنك لا تحصل على المتابعين الكافيين. ولكن فيسبوك سيظل يجعلك تتذكر أصدقائك وأحبتك السابقين الذين تركوك. ثالثاً انستجرام بطريقة غير مباشرة سوف يجعلك تعتقد أنك شخص بغيض وغير جذاب.

لذلك سوف تلجأ إلى تطبيق مثل Binky. ولكن Blinky هو تطبيق لمحاكاة التواصل الاجتماعي دون أن يكون هناك أي جماعية. بالرغم من ذلك يمكنك كتابة منشورات والنقر فوق زر المشاركة، وفي غضون ذلك لن يحدث أي شيء ملحوظ. ومع ذلك بعض الناس يعتقدوه وسيلة مثالية للتخلص من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي.

السعر : مجاني

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4- S.M.T.H من أغرب تطبيقات القائمة



في البداية ربما تعتقد أن تطبيقات الألعاب ما هي إلا تضييع للوقت، ولكن ثق أنك سوف تغير رأيك هذا بعد التعرف على تطبيق S.M.T.H. إذن، ألقي بهاتفك في الهواء، أعلى ما في مقدرتك، وكلما كنت الأعلى كنت الأفضل وحققت سكور أعلى.

هذه هي فكرة التطبيق، وسيلة رائعة لكي تتحدى أصدقائك في من الذي سيتسبب في كسر هاتفه أولاً وسقوطه على الأرض على هيئة أشلاء متفرقة.

السعر : مجاني

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5- Vibrator Massage GVibe

أولاً علينا أن نعترف بأن النصب والاحتيال هو في الأساس موهبة. على سبيل المثال تطبيق Vibrator Massage GVibe سيحاول إقناعك بأنه قادر على تدليك عنقك ورقبتك بمجرد أن تضع الهاتف على ظهرك.

متناسي تماماً الجدل الواسع الانتشار حول مخاطر ملامسة الهواتف الذكية لأجسادنا. على كل حال، فهناك أكثر من مليون ونصف تحميل للتطبيق، يمكنك تجربته بنفسك، ولكننا لا نوصي بذلك.

السعر : مجاني

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6- Blower أحد أفضل أغرب 8 تطبيقات مدفوعة الأجر



قد يكون هذا التطبيق هو أكثر التطبيقات عديمة الفائدة المفضلة لي شخصياً. في حين أنه عديم الفائدة تماماً، ولكن على الأقل يفعل شيء ما. على سبيل المثال فهو يحاول توليد ترددات محددة لتفعيل اهتزاز الهاتف وتحريك الهواء. وبالتالي يمكنك إطفاء القداحة أو شمعة من خلاله. التطبيق على نظام iOS وسيكلفك بعض النقود.

السعر : $1.99

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7- Paper Racing

قبل كل شيء فكرة التطبيق جميلة نوعاً ما، يمكنك اعتبارها على هيئة لعبة وتتحدى بها أصدقائك. فمثلاً كل ما يلزمك فعله هو أن تحول نفسك لقط ثم تسحب بسرعة ورق التواليت أو تصعد السلالم. نفس التطبيق موجود على نظام iOS ولكن من مطور آخر، ولكن بشكل لا يصدق، هو مثله تماماً عديم الفائدة أيضاً.

السعر : مجاني

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8- Wakie Voice Chat تطبيق غريب ولكنه مشهور



هو بالفعل تطبيق مميز، ولذلك تركناه للنهاية. فكرة التطبيق كانت في الماضي على شكل أنك تقوم بضبط الهاتف على موعد زمني محدد لكي تستقبل مكالمة هاتفية من شخص ما مجهول. هذا هو كل ما في الأمر. وسيلة جيدة لإيقاظك في الوقت المناسب. ومع ذلك يمكنك التعرف على بعض الناس الغريبين عنك.

الغريب في الأمر أن هذه الفكرة تبدلت من محاولة إيقاظ إلى محادثات ودردشات صوتية، ولكن يمكنك استخدامه في تكوين صداقات مع الغرباء ولكن ميزة إيقاظك في وقت محدد لم تعد موجودة كما كانت في الماضي.

السعر : مجاني

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