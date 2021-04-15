سامسونج تعلن عن حدث Galaxy Unpacked سيتم عقده في أبريل – ما التوقعات

أعلنت سامسونج اليوم وشوّقت المستخدمين لـ حدث Galaxy Unpacked جديد سيتم عقده في شهر أبريل الجاري، وتحديدًا في يوم 28 أبريل، وخلال هذا الحدث ستعلن الشركة عن عدد من المنتجات بطبيعة الحال، ومن ناحية أخرى فقد أطلقت سامسونج إعلان تشويقي للحدث وهو حقًا إعلان مميز ومضحك إلى حد كبير.

حدث Galaxy Unpacked في شهر أبريل 2021

ضمن الإعلان يمكننا أن نرى أن هناك سيارة من سامسونج تحمل صندوق غريب يحمل جهازًا قويًا لدرجة أن هذا الجهاز يؤثر على جميع الأجهزة الإلكترونية التي يمر بجانبها! وهي مبالغة إعلانية بالطبع، لكن لو كان هناك قصد ما من هذا الإعلان فهو سيكون أن الجهاز قوي جدًا.

من ناحية أخرى، الإعلان لا يلمح إلى أن الجهاز الجديد سيكون جهاز محمول صغير الحجم، لذلك فالتوقعات حول جالكسي S21 FE قد توقفت بطبيعة الحال، من ناحية أخرى فالتوقعات حاليًا تشير إلى أن الحدث سيتمحور حول جهاز Galaxy Book المحمول.

أطلقت سامسونج أول جهاز لابتوب Galaxy Book في 2019 مع معالج من سنابدراجون، ولاحقًا غيرت المعالج لإنتل، ولا نعلم ما إذا كان الجهاز القادم سيحمل معالج من إنتل أم سنابدراجون، لكن على كل حال يمكننا أن نتوقع دخولًا قويًا للمنافسة من طرف سامسونج بهذا الجهاز نظرًا لأن الجيل الأول منه نفسه كان ممتازًا.

حاليًا ننتظر البث المباشر للمؤتمر في 28 أبريل في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة، وذلك على قناة سامسونج على يوتيوب وكذلك على موقعها الرسمي.