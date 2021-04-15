أشياء يتفوق فيها الايفون على الأندرويد في 2021

هناك بعض الجوانب التي يتفوق فيها نظام iOS و الايفون على أجهزة الأندرويد، وإذا كنت تنوي الانتقال إلى نظام iOS و الايفون فإليك بعض المبررات التي قد تدعم قرارك.

دعم أطول لنظام التشغيل

مع نظام iOS و الايفون سوف تحصل على تحديثات دورية لمدة 5 أعوام على الأقل وربما أكثر، مثلاً إن قمت بشراء هواتف ايفون 12 فسوف تضمن أنها ستتلقى التحديثات حتى عام 2025 على الأقل. (تحسب سنوات دعم النظام من سنة إصدار الهاتف وليس من تاريخ الشراء).



على الجانب الآخر، تقدم شركات الأندرويد دعم أقصر لنظام التشغيل يتراوح بين سنتين في معظم الأحيان إلى أربعة سنوات بحد أقصى ولإصدارات محدودة.

تحديثات سريعة

بإمكان ابل إطلاق التحديثات إلى كافة هواتف الايفون المدعومة بشكل سريع وفي وقت واحد بعكس نظام الأندرويد التي يستغرق إطلاق التحديثات عليه وقتاً طويلاً.

أولاً تقوم جوجل بإطلاق التحديث السنوي للأندرويد ثم تقوم الشركات المصنعة بالتعديل عليه ليتوافقةمع أجهزتها المختلفة مما يجعل تلك العملية تستغرق وقتاً.

أداء أعلى

دوماً ما تتفوق معالجات ابل من سلسلة A على نظائرها من كوالكم أو Exynos التي تستخدم في هواتف الأندرويد ليس فقط على مستوى منصات قياسات الأداء بل أيضاً على مستوى الأداء الفعلي، أيضاً التوافق الكبير بين نظام التشغيل والمكونات الداخلية يعزز من قدرة الايفون على تقديم تجربة استخدام رائدة.

تصوير الفيديو باحترافية

خلال السنوات الأخيرة شهدت هواتف الايفون طفرة حقيقية على مستوى تصوير الفيديو وخاصة في إصدارات البرو و البرو ماكس وهي أحد النقاط المحورية التي ترتكز عليها ابل حالياً في التسويق للايفون.

لا وجود للتطبيقات مسبقة التثبيت

على نظام الأندرويد يأتي الهاتف محملاً بالعديد من التطبيقات المثبتة بشكل مسبق بعضها قد يكون قابل للإزالة وبعضها ليس كذلك.



أما على نظام iOS فيأتي الايفون محملاً بالتطبيقات الأساسية الافتراضية للنظام مع إمكانية إزالتها أيضاً وتنزيل ما يحلو لك إذا أردت ذلك.

التكامل مع أجهزة حاسوب ماك

إذا كنت تمتلك حاسوب بنظام ماك فامتلاك هاتف ايفون قد يكون أمراً مفيداً أكثر من الأندرويد نظراً للتكامل الكبير الذي تقدمه ابل بين نظامي iOS وماك.

أمثلة ذلك كثيرة مثل خدمة AirDrops لنقل الملفات بسهولة بين الحاسوب والايفون، وإمكانية استقبال المكالمات الهاتفية على الحاسوب، وسهولة متابعة إتمام المهام على الحاسوب وغير ذلك.

الاحتفاظ بالقيمة على مدى الطويل

هواتف الايفون أكثر احتفاظاً بقيمتها وسعرها على المدى الطويل وهذا الأمر يظهر بوضوح عند عمليات إعادة الشراء حيث نجد أن انخفاض سعر الايفون المستعمل يكون أقل مقارنة بهواتف الأندرويد. لذا إذا كنت تغير هواتفك كثيراً، فالأجدر بك اقتناء هواتف الايفون.

خصوصية أفضل

تقدم هواتف الايفون مستوى متقدم للحفاظ على خصوصية المستخدم وبياناته ومن أمثلة ذلك مؤخراً إضافة خاصية عدم التتبع للنظام لمنع التطبيقات من تتبع نشاط المستخدم وجمع بياناته للأغراض الإعلانية.

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