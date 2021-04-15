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إستونيا تغلق طريقا رئيسيا من أجل الضفادع

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت السلطات في العاصمة الإستونية إغلاق طريق مزدحم خلال الليل في أبريل نيسان كي يتسنى لآلاف الضفادع الانتقال إلى أماكن تكاثرها في مأمن من السيارات التي قد تدهسها.

ويساعد متطوعون عادة في حمل الضفادع عبر الطرق في الربيع، ويقولون إنهم أنقذوا 97 ألفا منها في الأعوام الماضية منها ألفان في العام الماضي على الطريق الذي تقرر إغلاقه في العاصمة تالين.

لكن في ظل استحالة تحقيق ذلك هذا العام بسبب جائحة كورونا أصبح الحل الوحيد للحفاظ على هذه الحيوانات البرمائية هو غلق الطرق.

ونظرا لأن سطح الأرض الدافئ بسبب حرارة الشمس يجعل البرمائيات بطيئة وأميل للنعاس فقد يتكدس ما يصل إلى 300 منها في المرة الواحدة مما يجعلها عرضة لخطر الدهس من السيارات.

وأوضح نائب رئيس حي هابرستي، أولج سيليانوف إن تالين تدرس بناء نفق أسفل الطريق للضفادع يمكنها المرور عبره أو بركة على جانب الطريق حيث يمكنها قضاء الشتاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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