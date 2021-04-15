تطبيقات رمضان للاندرويد (3) – تطبيق يعرفك الكثير عن نوعية شخصيتك مع تطبيق رمضاني أساسي

كعادتنا المقربة لقلوب محرري أخبار التطبيقات والتقنية من ناحية وأنتم المتابعين، نشارككم بشكل يومي على مدار شهر رمضان المعظّم مجموعة من أفضل التطبيقات، الألعاب وكذلك التطبيقات المتاحة مجانًا لوقت محدود، هذا إلى جانب بعض التطبيقات البارزة التي ننصح بتجربتها، إضافةً إلى جديد العروض والخصومات بالطبع، واليوم نبدأ معكم ونشارككم تطبيقان يستحقان التجربة.

تطبيق صلاتك – تطبيق بسيط لمتابعة مواعيد الصلاة

هناك مشكلة شائعة في بعض التطبيقات الإسلامية، وهي أن هذه التطبيقات تكون مليئة بالخواص والمميزات المتنوعة، وهذا بالتأكيد أمر جيد، لكن المستخدمين يظلون في حاجة لتطبيق بسيط وخفيف بمهمة واحدة وواضحة، وهذا هو تطبيق صلاتك.

هذا التطبيق يعرض لك تنبيهات في مواعيد الصلوات الخمس، مع دقة متناهية في تحديد المواعيد إلى جانب إمكانية تخصيص الإشعارات والمزيد، بالإضافة لذلك فهو يأتي مع تصميم بسيط ومميز.

السعر : مجّاني

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تطبيق The Personality Test لتحديد نوع الشخصية

يختلف البشر بشكل كبير في شخصياتهم وطباعهم وهذا أمر لا شك فيه أبدًا، لكن هل تعلم ان هناك أنواع محددة للشخصيات يشترك فيها البشر حول العالم؟ ونحن هنا نتحدث عن 16 نوع من أنواع الشخصيات، وهذا التطبيق المميز يتيح لك تحديد نوع شخصيتك بدقة كما يظهر من اسمه، حيث يجري لك اختبار بسيط وواضح.

السعر : مجّاني