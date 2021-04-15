تطبيقات رمضان للايفون والايباد (3) – خصم ضخم على برامج إصلاح الايفون والايباد وفرصة ربح جهاز ايباد!

شركة iMobie من الشركات التي لها باع طويل في تطوير برامج الايفون والايباد، وبمناسبة شهر رمضان الكريم تقدم إليكم خصومات كبيرة على برامجها بالإضافة إلى مسابقة بعدة جوائز، الجائزة الأولى فيها جهاز ايباد.

فرصة لربح جهاز ايباد وجوائز أخرى!

مسابقة شركة iMobie الرمضانية تقدم العديد من الجوائز وطريقة الدخول للمسابقة سهل للغاية كل ما عليك هو مشاركة صفحة المسابقة على فيسبوك أو تويتر او متابعة حساب الشركة على إنستاغرام.

صفحة مسابقة iMobie في رمضان

جوائز المسابقة:

جهاز ايباد 2021 سعة 128 جيجابايت

4 بطاقات شراء من أمازون بقيمة 50$

15 بطاقة شراء من أمازون بقيمة 10$

تراخيص مجانية لبرنامج AppTrans لنقل محادثات واتس اب بين الايفون والأندرويد.

صفحة مسابقة iMobie في رمضان

برنامج AnyUnlock لفك قفل الايفون والايباد

من أصعب المشكلات وأكثرها تعقيداً فتح قفل هواتف الايفون وأجهزة الايباد وتجاوز شاشة القفل التي تتطلب إدخال كلمة المرور للسماح باستخدام الجهاز. من البرامج التي قد تساعدك في حل المشاكل من هذا النوع برنامج AnyUnlock الجديد من شركة iMobie.



مميزات البرنامج:

فك قفل الاي كلاود ( إزالة قفل Apple ID )

فتح شاشة القفل في الايفون ( سواء كلمة مرور أو بصمة الإصبع Touch ID أو بصمة الوجه Face ID )

فك تشفير النسخ الاحتياطية لأجهزة الايفون والايباد.

العثور على كلمات المرور المخزنة على الايفون وعرضها.

إزالة كلمة مرور وقت الشاشة Screen Time

الآن يمكنك تحميل وتجربة برنامج AnyUnlock مجاناً لكن إذا كنت في حاجة إلى استخدامه فأنت بحاجة إلى شرائه بأسعار تبدأ من 29.99$ وبخصم يحصل إلى 70% بمناسبة شهر رمضان الكريم

شراء و تحميل برنامج AnyUnlock بسعر مخفض

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برنامج AnyFix لإصلاح مشاكل الايفون والايباد

هل تبحث عن برنامج من أجل إصلاح مشكلات جهاز الايفون أو الايباد الخاصة بك بضغطة زر فقط، برنامج AnyFix من iMobie يقوم بإصلاح الكثير من المشكلات في الأجهزة بالإضافة إلى إصلاح أخطاء برنامج الآيتونز. البرنامج يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز أو ماك.

1. إصلاح أكثر من 130 نوعاً من مشكلات في نظام iOS/iPadOS/tvOS

الايفون العالق في وضع سماعة الرأس

الايفون العالق في الوضع الرأسي

الايفون العالق في وضع الاسترداد

الايفون العالق في وضع “إيقاف التشغيل”

الايفون العاق في شعار أبل أو شاشة سوداء أو شاشة بيضاء.

الايفون لا يستجيب للمس أو لا يشحن إذا كانت تلك المشكلات بسبب النظام.

2. إصلاح أكثر من 200 نوعا من أخطاء في iTunes

يقوم البرنامج بإصلاح العديد من الأخطاء مثل:

أخطاء التثبيت/التنزيل/التحديث (22+)

أخطاء الاتصال/النسخ الاحتياطي/الاستعادة (54+)

أخطاء CDB/المزامنة (13+)

أخطاء iTunes أخرى (112)

يمكنك تحميل برنامج AnyFix مجاناً للتجربة، وإذا أردت استخدامه لحل المشكلات يمكنك شراؤه بسعر 25.99$ مع خصم يصل إلى 70% علماً بأن البرنامج يعمل على الحاسوب بنظام ويندوز وماك.

شراء و تحميل برنامج AnyFix بسعر منخفض

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