تفتق ذهن موظف في تايوان عن خطة لتمديد إجازة زواجه مدفوعة الأجر 4 مرات متتالية.

وبحسب قانون العمل في تايوان يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، ولكن يبدو أن تلك “الفترة القصيرة” لم تكن كافية بنظرهم أحدهم، فعقد العزم على أمر ما، بحسبما ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”.

فقد قرر أحد الموظفين الذي يعمل في مصرف أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة وبالتالي حصل على 32 يوما إجازة زواج مدفوعة الثمن.

ولكن الأمور لم تجر بتلك البساطة، فقد رفض المصرف منح ذلك الموظف الإجازة بعد أن طلق زوجته في المرة الأولى قبل أن يعيدها في اليوم الثاني، بيد أن ذلك لم يفت في عضد ذلك الزوج، الذي لم يجري الكشف عن هويته، وقرر المضي قدما في خطته وقدم الإجازة ثلاثة مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه في تلك الإجازات.

وبعد دراسة القضية اعتبر مكتب العمل أن ذلك الموظف لم يخالف القانون، وفرض غرامة قدرها 700 دولار أميركي على رب عمله، والذي لم يعجبه الحكم ذلك فقرر الاستئناف.

وفي العاشر من أبريل الحالي قضى مكتب العمل بأن تصرف الموظف “غير أخلاقي” ولكنه لم يخالف القوانين المرعية، وبالتالي استحق تلك الإجازات، مشيرا إلى المصرف قد انتهك المادة الثانية من قانون العمل التي تنظم الإجازات المدفوعة.

ولاحقا انتشرت القصة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثير الكثير من الجدل، إذ أبدى الكثير من رواد المواقع الاجتماعي استغرابهم من وجود هكذا ثغرات في القوانين التايوانية، فيما قال رهط آخر إن هذه الثغرة معروفة وواضحة ولكن يبدو أن ذلك “العريس” هو أول من استغلها على ما يبدو.

The post تايواني يتزوج 4 مرات خلال 37 يوما للحصول على إجازات مدفوعة الأجر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا