تامر حسني يحتل المركز 24 عالمياً بقائمة الأكثر استماعاً

حقق الفنان المصري تامر حسني نجاحاً كبيراً بأغنية تتر مسلسل نسل الأغراب، حيث احتل المركز 24 عالمياً بقائمة الأكثر استماعاً خلال 24 ساعة من إطلاق الأغنية.

وعبّر النجم المصري عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إنّ فرحته كبيرة لأنّ الأغنية باللهجة الصعيدية.

وقام الفنان المصري بمشاركة هذا النجاح مع جمهوره، حيث نشر صورةً على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام وضع فيها إشارة على ترتيب الأغنية وعلّق عليها بالقول: “الحمد لله أغنية تتر نسل الأغراب تحقق المركز 24 عالمياً، فرحتي كبيرة أن الأغنية باللهجة الصعيدية، مبروك لكل صناع الأغنية والمسلسل”.

الجدير بالذكر أنّ تامر حسني سجلّ الأغنية قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعدما تراجع صناع العمل عن التعاقد مع المطربة أنغام في آخر لحظة.

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