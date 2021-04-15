منوعات

الإحساس الدائم بالجوع يدل على مرضٍ خطير

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّرت الطبيبة الروسية المتخصصة في النظام الغذائي، ناتاليا كروغلوفا، من الإحساس الدائم بالجوع، وقالت إنّه قد يكون دليلاً على الإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت الطبيبة الروسية إنّ على الإنسان مراجعة الطبيب في حال كان يشعر بالجوع بشكلٍ دائم، ويأكل كميات كبيرة من الطعام دون أن يكون يزداد وزنه.

وبررت الشعور بالجوع بارتفاع حموضة عصير المعدة، وقالت إنّ الإفراط في تناول الحلويات يزيد الشهية، ويؤدي لارتفاع مستوى الإنسولين.

وأوضحت بأن الشعور بشكل مستمر بالجوع والنعاس والضعف قد يدل على مشاكل تتعلق بالصحة.

وأكدّت على أنّ الشهية المفرطة تعد دليلاً على الإصابة بأمراض النشاط المفرط للغدة الدرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك