الإحساس الدائم بالجوع يدل على مرضٍ خطير

حذّرت الطبيبة الروسية المتخصصة في النظام الغذائي، ناتاليا كروغلوفا، من الإحساس الدائم بالجوع، وقالت إنّه قد يكون دليلاً على الإصابة بأمراض خطيرة.

وقالت الطبيبة الروسية إنّ على الإنسان مراجعة الطبيب في حال كان يشعر بالجوع بشكلٍ دائم، ويأكل كميات كبيرة من الطعام دون أن يكون يزداد وزنه.

وبررت الشعور بالجوع بارتفاع حموضة عصير المعدة، وقالت إنّ الإفراط في تناول الحلويات يزيد الشهية، ويؤدي لارتفاع مستوى الإنسولين.

وأوضحت بأن الشعور بشكل مستمر بالجوع والنعاس والضعف قد يدل على مشاكل تتعلق بالصحة.

وأكدّت على أنّ الشهية المفرطة تعد دليلاً على الإصابة بأمراض النشاط المفرط للغدة الدرقية.

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