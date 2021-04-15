قطعة كروسان تثير الذعر في بولندا

أثارت قطعة كروسان موجودة على شجرة، الذعر في قلب سكان مدينة كراكوف الواقعة جنوب بولندا، وحرمتهم من فتح نوافذ منازلهم ليومين.

حيث قالت جمعية كراكوف لحماية الحيوان إنّها تلقت بلاغاً من امرأة عن وجود حيوان غريب أطلقت عليه اسم بحيرة، على أحد الأشجار القريبة من منزلها، وقالت إنّ هذا الحيوان يشبه سحلية الإغوانا.

وعلى الفور تحرك رجال الجمعية لمكان الحادث، ليتفاجؤوا بوجود حيوان لا رأس له ولا أرجل، وعندما اقتربوا منهم كانت الصدمة الكبرى، فلم يكن هذا الحيوان سوى عبارة عن قطعة كروسان.

وشكرت الجمعية السيدة التي اتصلت بها، وأثنت عليها، وتمنت ألّا يمنعها هذا الأمر من الاتصال بالجمعية عند رؤيتها لمخاوف تتعلق برعاية الحيوانات.

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