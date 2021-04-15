الغلاء وغياب الكهرباء يحرم السوريين من أجواء رمضان

تسبب الغلاء في حرمان السوريين من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك، حيث غابت الزينة وفوانيس رمضان عن حارات العاصمة السورية دمشق، وباقي المدن.

كما ألغت العديد من العائلات السورية طقس سكبة رمضان، والذي تتبادل العائلات من خلاله صحن من طعام الإفطار الذي أعدته كل عائلة، وذلك بسبب عدم قدرة معظم العائلات على تحمل أي نفقات إضافية، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

كما شهدت الأسواق السورية حركة خفيفةً في هذا الشهر بخلاف السنوات السابقة، وذلك بعد إحجام الناس عن الشراء، واختفى صوت الباعة الجوالين من الحارات الدمشقية.

وأكدّ عدد كبير من المواطنين السوريين بأنّ طقوس رمضان تغيرت هذه العام بسبب الأزمات التي يعيشونها، من غياب الغاز والكهرباء، وباقي المشتقات النفطية عنهم، بالإضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والذي تجاوز ال3000 ليرة سورية، ليصبح معدل راتب الموظف في البلاد بحدود 25 دولار أمريكي شهرياً.

كما كان انتشار فيروس كورونا من الأسباب الرئيسية لغياب الزيارات العائلية على الإفطار، حيث تشهد البلاد زيادةً كبيرة في عدد المصابين بالفيروس السريع الانتشار.

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