ياسر جلال يتصدر الترند بعد مسكه الموبايل بالمقلوب

ساهم خطأ وقع فيه الفنان المصري ياسر جلال في الحلقة الأولى من مسلسل “ضل راجل” في تصدره للترند في مصر.

حيث ظهر النجم المصري وهو يمسك الهاتف بالمقلوب أثناء تصوير مكالمته مع نيرمين الفقي في الميكروباص.

وقال النجم المصري إنّه كان يمسك الهاتف ويتحدث مع مساعد المخرج الذي يتلو عليه النص أثناء المكالمة، كما جرت العادة في مشاهد المكالمات الهاتفية التي يقوم فيها مساعد المخرج بتلقين الممثل النص.

وأشار إلى أنّه كان يسمع النص، وإنّه من الوارد أن يمسك الهاتف بهذه الطريقة ويستمع للطرف الآخر.

وأكدّ النجم المصري بأنّ المسلسل سينال إعجاب المتابعين لأنّه سيناقش قضية مهمة في إطار ممتع وشيق.

ومسلسل ضل راجل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية يأتي في مقدمتهم ياسر جلال، نرمين الفقي، أحمد منير، عصام السقا، رباب ممتاز، رنا رئيس، محمود عبد الغني وغيرهم.

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